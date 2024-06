Platforma X (Twitter) povolila šírenie pornografického obsahu. Pre nevhodný obsah si stačí zmeniť jedno nastavenie

Sociálna sieť X (kedysi Twitter) aktualizovala svoje pravidlá používania – po novom budú môcť používatelia zdieľať akúkoľvek nahotu vyrobenú a šírenú so súhlasom či dokonca záznamy zachytávajúce sexuálne správanie osôb nad 18 rokov. Nevhodný obsah (explicit content) však nemôže byť zverejnený na profilových alebo titulných fotografiách na platforme, informuje portál The Verge.

Účet @Safety zdieľal status, v ktorom píše, že nové pravidlá síce povoľujú to, čo tie predchádzajúce zakazovali, no stanovisko spoločnosti X k nahote a násiliu ostáva nezmenené.

We have launched Adult Content and Violent Content policies to bring more clarity of our Rules and transparency into enforcement of these areas. These policies replace our former Sensitive Media and Violent Speech policies - but what we enforce against hasn’t changed.



Adult…