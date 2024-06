„Nedokázala som si vytvoriť puto.“ Stanka z Ruže po kritike prehovorila, prečo im to s Radkom nevyšlo

Aj napriek tomu, že ich spojila šou Ruža pre nevestu, Stanka s Radkom krátko po odvysielaní romantického finále ohlásili rozchod.

V piatok sme spoznali víťazku šou Ruža pre nevestu. Ženích Radko si vybral Stanku, ktorá patrila od začiatku medzi favoritky. Zo zamilovaného páru sa fanúšikovia tešili, no krátko po skončení šou Stanka s Radkom oznámili, že už pár netvoria.

Na nevestu sa začala kopiť lavína kritiky od niektorých divákov, ktorí tvrdili, že jej city neboli úprimné a že do šou išla len s cieľom zviditeľniť sa. Stanka sa preto v pondelok na Instagrame rozhodla uviesť veci na pravú mieru a prezradila, prečo to medzi nimi nevyšlo.

„Do šou Ruža pre nevestu som vstupovala úprimne a s otvorenou mysľou. Z mojej strany išlo celý čas o férovú hru, nehrala som žiadnu rolu, to, čo ste mali možnosť vidieť, som ja. V tomto formáte je reálny čas na spoznávanie sa neskutočne obmedzený a prakticky sa zužuje len na to, čo ste mohli vidieť aj vy doma na televíznych obrazovkách. Pár osobitných stretnutí, viac priestoru sme nemali,“ píše Stanka, na ktorej adresu často Júlia hovorila, že hrá hru, nie je uvoľnená a je príliš strojená.

Problém bola aj vzdialenosť

„A to je aj dôvod, prečo som si možno nedokázala vybudovať to puto, po ktorom ste všetci túžili. Nehovoriac o vzdialenosti, ktorá nás po návrate domov oddeľovala. Keď som do šou nastúpila, netušila som, čo a kto ma bude čakať. Jednoducho na to, aby som vstúpila do vzťahu a oddala sa mu – s ohľadom na skúsenosti –, potrebujem čas a svojho budúceho partnera dôverne spoznať, čo ma nerobí zlým a bezcitným človekom. Len to jednoducho nie vždy vyjde,“ podelila sa Stanka o dôvod rozchodu. Radko žije v Nórsku a mnohé nevesty sa netajili tým, že vzdialenosť môže byť pre ne problém.

„Preto vás prosím o rešpektovanie tohto nášho (v podstate racionálneho) rozhodnutia a nedajte sa vyrušiť konšpiráciami a dohadmi, čo bolo, resp. čo malo byť za tým, že nie sme spolu. Zároveň chcem Radkovi zaželať v živote všetko dobré a som presvedčená, že si nájde spriaznenú dušu, presne takú, po akej túži. Som vďačná za to, že som ho spoznala, a napriek všetkému verím, že si v tomto formáte človek dokáže nájsť lásku,“ popriala na záver Radkovi.