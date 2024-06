Nová funkcia Instagramu pobúrila jeho používateľov. Spoločnosť predstavila „nepreskočiteľné reklamy“

Používatelia Instagramu zúria – platforma testuje novú funkciu reklám, ktoré nemôžeš preskočiť, informuje portál Unilad. Populárna sociálna sieť sa tak má začať podobať na Youtube, kde pred pozretím videa musíš niekedy prečkať aj 30-sekundovú reklamu.

Holy moly! Meta seemingly is now forcing us to watch ads in our feeds on Instagram!



The app legit stopped me from scrolling past this ad which is just a bonkers move to me. pic.twitter.com/740EXjGyl2