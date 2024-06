VIDEO: Americká moderátorka prehltla počas živého vysielania muchu. Jej reakcia ťa prekvapí

Internetom koluje video americkej moderátorky Vanessy Welch, ktorá v živom vysielaní prehltla muchu.

Incident sa stal počas moderovania ranného spravodajstva televízie Boston 25. Napriek vzniknutej nepríjemnosti Welch svoje moderovanie neprerušila, zachovala ako profesionálka a pokračovala v hlásení správ.

Na videu vidno, ako mucha najskôr padla moderátorke do oka. Niekoľkokrát žmurkla a následnej jej mucha skončila v ústach. Video incidentu sa stalo virálnym hitom na sociálnych sieťach. Ľudia na sociálnych sieťach ocenili ako Welch zvládla celú situáciu. V komentároch obdivovali jej schopnosť sústrediť sa za vysoko nepríjemných okolností.

Boston 25 news anchor Vanessa Welch swallowed a fly live on air after it first tried to get into her eye. Social media users praised her professionalism and called for a salary increase. This is the level of equanimity we aspire to. pic.twitter.com/iNDXiWaHBj