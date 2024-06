Poznáme víťazku Ruže pre nevestu. „Potrebujem pri sebe extrovertnú ženu,“ povedal Radko svojej nastávajúcej

Jedna z najsledovanejších reality šou spoznala svoju víťazku. Po 12 epizódach vieme, kto si získal Radkovo srdce.

Dlhoočakávané finále šou Ruža pre nevestu je za nami. Srdce podnikateľa Radka si získala Stanka, prijala prsteň a s Radkom čochvíľa začne žiť v Nórsku nový život. Aká bola 12. epizóda šou a aké zvraty priniesla?

Z 18 dievčat zostali vo vile už len dve. Julie so Stankou to dotiahli do finále a posledné dni vo vile strávili zaujímavým programom. Šou tentoraz ovládli Radkovi najbližší. Na Srí Lanku prišiel dievčatá spoznať Radkov najlepší kamarát a cez videohovor si s oboma potenciálnymi nevestami zavolala ženíchova mamina. Počas toho, ako jedno z dievčat spoznávalo Radkových najbližších, druhé si užívalo romantické rande.

Na rande so Stankou padla prvá pusa

Pre každé z dievčat si pripravil iný program. Češku Juliu zobral na romantickú jazdu na koňoch po pláži a Stanku k vodopádom. V rozbúrenom vodopáde sa medzi Radkom a Stankou konečne prelomili ľady a padol prvý bozk.

Po semifinále dievčatá dostali od Krištofa kľúč od Radkovej izby. Po individuálnom rande ho mali šancu využiť a mohli stráviť noc so svojím vysnívaným ženíchom. Túto príležitosť však využila len Julie. Po návrate do vily svojej sokyni povedala, že sa s Radkom len rozprávali a k intímnostiam nedošlo. To Stanke potvrdil aj Radko.

Kým Julie prišla z posledného rande nadšená, Stanka sa do vily vrátila s kamennou tvárou. Na rande s Radkom Stanka vyzvedala, či je už rozhodnutý, z čoho vyzeral byť ženích nervózny. Zároveň neskrýval sklamanie, keď mu oznámila, že s ním noc nestrávi. O svoje zmiešané pocity z odmietnutia sa však podelil aj so svojím najlepším kamarátom, ktorý mu vysvetlil, že je to v poriadku. Podľa kamaráta Petra by to nemal byť faktor, na základe ktorého sa Radko rozhodne.

Posledný ceremoniál v znamení sĺz

Na záver pred ženícha individuálne vo svadobných šatách predstúpili obe nevesty. Kým to podľa Radkových slov najprv vyzeralo, že viac inklinuje k Julii, nakoniec sa rozhodol v prospech Stanky. „Potrebujem po svojom boku extrovertnú ženu a asi sa obaja zhodneme, že ty taká nie si,“ povedal Stanke. Tá bola počas celej šou rezervovaná a odmeraná. Na záver však zhodnotil, že ho robí lepším človekom a chce s ňou byť navždy. Na účet Julie povedal, že sa uňho niečo zlomilo pri návšteve jej rodiny a že ho mrzí, že sa finále nekončí tak, ako si želala.