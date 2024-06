Na týchto teniskách zarobíš v júni stovky eur. Ulov svoj pár Jordanov s podpisom známej umelkyne či fresh New Balance

Vyber si svojho favorita spomedzi štýlov s podpisom svetoznámych športových značiek aj z dielní módneho domu.

Svet tenisiek je rýchly a každý mesiac uzrie svetlo sveta nespočetné množstvo upravených vyhotovení kultových modelov aj absolútnych noviniek, pričom zachytiť všetky je prakticky nemožné. My sme sa o to pokúsili a nižšie nájdeš to najlepšie od svetoznámych značiek.

Okrem týchto 9 štýlov tenisiek s logom Adidas, New Balance, Versace, Saucony, Nike alebo Air Jordan budú v predaji aj takmer všetky siluety obuvi z kolekcie Adidas Yeezy.

Niektoré z týchto informácií zatiaľ nie sú oficiálne potvrdené priamo od značiek, ale pochádzajú z rôznych uniknutých zdrojov, čo znamená, že detaily sa ešte môžu zmeniť. Rovnako môžu do zoznamu pribudnúť ďalšie zaujímavé páry tenisiek, ktoré ti predstavíme, hneď ako budú dostupné fotografie.

Adidas Tyshawn II „Crystal White“ – 1. júna

Tohtomesačný zoznam otvárame novinkou z produktového portfólia línie Adidas Skateboarding. Je to už 5 rokov, čo vedenie spoločnosti Adidas spojilo sily s Tyshawnom Jonesom, aby predstavili signature model obuvi Tyshawn.

Návrhári v spolupráci so známym jazdcom siluetu niekoľkokrát upravili, pričom najnovšie vytvorili novú verziu s označením Adidas Tyshawn II, ktorá je v predaji od 1. júna za 100 eur.

Model vychádza z DNA svojho predchodcu a má známy tvar s niekoľkými významnými úpravami konštrukcie. Tenisky majú dvojvrstvový špic pre lepšiu odolnosť pri nárazoch a priedušný perforovaný zvršok z teľacej kože. Medzipodrážka disponuje technológiou Lightstrike, ktorá minimalizuje hmotnosť a zároveň poskytuje perfektnú podporu pri pohybe. Charakteristické logo Trefoil je na jazyku a zlatý fóliovaný text Tyshwan nájdeš nad bočnými prúžkami.

Zdroj: Adidas Skateboarding

New Balance 860v2 „Northern Lights Pack“ – 1. júna

Od 1. júna sú v predaji aj tieto nádherné športové tenisky s podpisom New Balance. Dizajnérsky tím spoločnosti so sídlom v Bostone nezostal svojej povesti nič dlžný a predstavil žiarivú úpravu modelového radu 860v2 s podtitulom „Northern Lights Pack“.

Zatiaľ neopozeraná silueta v sebe kombinuje retro bežecké tvary a futuristické prvky. Má priedušný sieťovinový zvršok s metalickými prekrytiami, ktorý sprevádzajú výbuchy energických farieb, ako je modrá, zelená či ružová. Z nášho pohľadu ide o jeden z najatraktívnejších počinov New Balance v tomto roku.

Retail tenisiek New Balance 860v2 „Northern Lights Pack“ je 160 eur a pri troche šťastia stále nájdeš svoju veľkosť v ponuke obchodov typu AFEW Store alebo Solebox.

Zdroj: AFEW Store

Air Jordan 1 Low OG „Silver“ – 1. júna

Na Deň detí uzreli svetlo sveta aj ikonické basketbalové tenisky Air Jordan 1 Low OG vo vyhotovení s názvom „Silver“, ktoré reaguje na trend metalických odleskov v športovej obuvi.

Novinka obsahuje paletu neutrálnej sivej a bielej farby so striebornými prvkami. Tenisky sú vyrobené zo zmesi semišu a teľacej kože. Metalické odlesky nájdeš na priehlavku, swooshi či päte. Dizajn dopĺňa logo krídel a biela medzipodrážka s technológiou Air pre mäkký došľap a sivá gumová podrážka.

Prémiové materiály a metalické akcenty dali nový výraz obľúbenej obuvi, ktorú zladíš s čímkoľvek. Retail tenisiek je 140 dolárov.

Zdroj: Sneaker Politics

Air Jordan 4 Retro „Oxidized Green“ – 3. júna

Od svojho debutu v roku 1989 je model Air Jordan 4 Retro základom svetovej kultúry tenisiek, obľúbený pre svoj avantgardný dizajn a ikonickú auru. V súčasnosti je pravdepodobne populárnejší ako kedykoľvek predtým.

Vedenie spoločnosti oslavuje 35. výročie siluety vydaním farebnej verzie Air Jordan 4 Retro „Oxidized Green“. Obuj si klasiku. Novinka ponúka celokožený zvršok v kombinácii s prémiovými textíliami. Svieža zelená farba a metalické odlesky aktualizujú ikonu, zatiaľ čo pôvodné dizajnové prvky vrátane očiek šnúrok pôsobia rovnako sviežo ako v roku 1989.

Tenisky sú v predaji od 3. júna za 210 eur v mužských aj ženských veľkostiach. Pri troche šťastia nájdeš svoju veľkosť za retail, napríklad v online obchode Solebox. Ak nie, navštív známu platformu StockX.

Zdroj: Sneaker Politics

Versace Mercury – 4. júna

Do pozornosti dávame aj high fashion tenisky Versace Mercury, ktoré sú v predaji od 4. júna v online obchode módneho domu. Cena je približne 900 eur.

Odvážna silueta spája najmodernejšie technológie v obuvi s odkazmi na grécku mytológiu a výsledkom je niečo, čo Versace nazýva „artefaktom z budúcnosti“. Vzhľadom na dizajn veľmi rýchlo pochopíš prečo. Konštrukcia pozostáva z 86 komponentov, ktoré sú hladko zrezané a zošité, pričom len zvršok a podšívka obsahujú 30 kusov na pár. Vďaka tomu vytvárajú kombináciu štýlu, pohodlia, ochrany a podpory.

Zaujímavý fakt na záver – každý pár tenisiek Versace Mercury obsahuje 16 metrov háčkovaného lana a samotný proces tkania trvá majstrom remeselníkom viac ako 3 hodiny.

Zdroj: Versace

Nike Zoom Vomero 5 SE SP „Electric Green“ – 7. júna

Modelový rad Nike Zoom Vomero 5 patrí medzi najväčšie tohtosezónne hity a vedenie spoločnosti preto rýchlo predstavuje nové verzie v sviežich a originálnych farebných schémach.

Tento limitovaný typ s označením „Electric Green“ je perfektnou voľbou na letné mesiace, keďže má odvážny zelený zvršok zo sieťoviny s čiernymi, so sivými a s bielymi detailmi na prekrytiach zo syntetického materiálu. Ružové akcenty na jazyku a stielke dodávajú ďalší farebných nádych, zatiaľ čo biela medzipodrážka jemne tlmí celkovú energiu tenisiek.

Retail modelu Nike Zoom Vomero 5 SE SP „Electric Green“ je stanovený na 160 dolárov. Ak sa ti podarí kúpiť pár v dobrej veľkosti, zarobiť môžeš aj viac ako dvojnásobok. Pozri si vývoj cien vyhotovenia z roku 2019 cez StockX.

Zdroj: Sneaker Politics

Air Jordan 3 Retro SP „Bicoastal“ x Nina Chanel Abney – 20. júna

Najväčší release v júni je prácou americkej umelkyne menom Nina Chanel Abney, ktorá vymenila plátno za tenisky Air Jordan 3 Retro SP a jej výsledný produkt je pastvou pre oči všetkých sneakerheadov.

Rodina Jordan Brand otvorila svoje dvere newyorskej maliarke v roku 2022, aby predstavila nový život modelu Air Jordan 2 a kapsulovej kolekcii oblečenia. Tentoraz Nina Chanel Abney zanechala svoj podpis na ďalších ikonických teniskách, ktoré sú ako stvorené na leto. Model zo zmesi prémiového semišu a plátna sa vyznačuje bohatou paletou zelených odtieňov Bicoastal a Malachite, ktoré vniesli život do klasického dizajnu.

Charakteristickým doplnkom týchto Air Jordan 3 Retro SP sú hrubšie šnúrky – detail, ktorý nie je bežný pri modeloch s logom Jumpmana na jazyku. Baví nás aj originálne balenie vrátane upraveného loga športovej ikony.

Retail tenisiek je 225 dolárov. Vzhľadom na limitovaný počet vyrobených kusov očakávame niekoľkonásobne vyššie ceny u resellerov – pre lepšiu predstavu si pozri ponuku cez StockX.

Zdroj: House Of Heat°

Air Jordan 1 OG High '85 „Metallic Burgundy“ – 22. júna

Obuv s podpisom spoločnosti Jordan Brand má najpočetnejšie zastúpenie v júnovom zozname, a to aj vďaka modelu Air Jordan 1 High 85 „Metallic Burgundy“, ktorý bude dostupný v online obchodoch koncom mesiaca.

Model Air Jordan 1 OG High '85 „Metallic Burgundy“ bol naposledy dostupný v roku 1985 a ide o jeden z najvyhľadávanejších štýlov medzi zberateľmi historických modelov tenisiek. Niektorí dokonca tvrdia, že je najťažšie ho získať. Tento vzácny pár, ktorý je súčasťou balíka „Metallic“, má bielu koženú konštrukciu s kontrastnými kovovými zásahmi s červeným akcentom, bielu medzipodrážku a červenú podrážku.

Dátum vydania je naplánovaný na 22. júna, pričom retail tenisiek je stanovený na 180 dolárov. Nepochybujeme o tom, že vypredané budú v priebehu niekoľkých minút.

Zdroj: Sneaker Bar Detroit

BONUS: Saucony Pro Grid Triumph 4 x Minted NY – 31. máj

V závere zoznamu urobíme výnimku a ukážeme si tenisky, ktoré mali release 31. mája, ale stále ich nájdeš v ponuke niektorých známych online obchodov. Ide o bežeckú siluetu Saucony Pro Grid Triumph 4 v spolupráci so značkou Minted NY. Retail týchto krások je 179 eur.

Limitovaný typ vybavený najmodernejšími technológiami a priedušným zvrškom zo sieťoviny s metalickými a so zelenými prekrytiami vznikal viac ako 2 roky. Ak si fanúšikom retro bežeckých modelov, ktoré sú horúcim trendom, túto atraktívnu novinku od značiek Saucony a Minted NY by si nemal/-a prehliadať. Vyzerá božsky a bude ozdobou tvojich outfitov počas tohtoročného leta aj jesene.

Zdroj: Saucony

Do pozornosti dávame aj ďalšie páry limitovaných modelov tenisiek – Nike Kobe IV Protro „Girl Dad“, Nike Air Force 1 Low „Linen“, Nike SB Dunk Low x VERDY „Visty“ či Air Jordan 6 Retro „Reverse Oreo“.