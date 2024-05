Česká herečka porazila aj Jennifer Lopez. Jej komédia ovládla Netflix

Matka v pasci v podaní českej herečky Petry Hřebíčkovej baví publikum.

V uplynulom týždni zaznamenala na streamovacej platforme Netflix veľký úspech česká komédia Matka na úteku (Matka v trapu). V Česku sa dostala na prvé miesto v sledovanosti filmov, kde sa drží už niekoľko dní aj napriek premiére veľkého amerického sci-fi Atlas s Jennifer Lopez. Na Slovensku je zas česká komédia druhou najsledovanejšou.

Hlavnou postavou českej komédie je Sylvia (Petra Hřebíčková), ktorá pracuje v reklamnej agentúre. Má dve deti a manžela – na prvý pohľad ideálny život. Všetko sa však zrúti, keď ju jej šéf Karel (Bob Klepl) zavalí nesplniteľnými úlohami.

Do toho musí riešiť synove problémy v škole a manžel Tomáš (Jaroslav Plesl) jej s ničím nepomáha, pretože je zaneprázdnený maľovaním. Jej matka Regina (Jana Švandová), ktorá Tomáša nemá až tak v láske, jej takisto hádže polená pod nohy.



Všetko padá na Sylviinu hlavu. Ľudia vôkol nej všetku jej snahu a prácu považujú za samozrejmosť, pretože sa vždy o všetko postará. Situáciu zmení až taxikárka Anna (Lenka Vlasáková), ktorej sa Sylvia so všetkým zverí. Ponúkne jej, že si na pár dní môže prenajať voľnú izbu v jej byte, aby si mohla všetko vyriešiť. Ako to celé dopadne? To sa dozvieš, ak si pozrieš film.