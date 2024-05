Ľudia na Vinted sa dlhodobo sťažujú na problém, ktorý ich otravuje. Vyriešiť sa dá jednoducho cez 4 kliky

Na otravné správy existuje jednoduché riešenie.

Užívatelia online sekáču Vinted sa sťažujú na „otravné“ správy od predávajúcich. Na to však existuje jednoduché riešenie.

Ak nakupuješ a páči sa ti nejaké oblečenie, vieš si ho dať do kolónky „obľúbené“. Stále si však nemusíš byť istý jeho kúpou. V mnohých prípadoch sa však stáva to, že predávajúca osoba ti hneď napíše, či si chceš produkt zakúpiť. To príde kupujúcim častokrát otravné, hlavne v prípade, že si medzi obľubené pridávaš desiatky produktov.



Problém vieš vyriešiť cez 4 kliky. Otvoríš aplikáciu Vinted a klikneš na svoj profil. Prejdeš do nastavení. Keď prejdeš nižšie, uvidíš „Nastavenia súkromia“, ktoré ti ponúkajú možnosť „upozorniť predávajúcich, keď si pridá, ich kúsky medzi obľúbené“. Keď túto možnosť vypneš, predávajúcim jednoducho nepríde upozornenie, že si ich kúsok oblečenia dal do „srdiečka“, a tak ti už nenapíšu.