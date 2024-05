Juraj Podmanický: Nikdy by som na festivale nemal sex na na záchode. V taške musíš mať jednu dôležitú vec

V článku ti organizátor festivalu Grape prezradí, ktoré veci sú preňho počas festivalu „no go“, a odovzdá ti užitočné rady.

Aj toto leto nás čaká nezabudnuteľná atmosféra niekoľkých festivalov. Na Slovensku ich rozhodne nemáme málo a na chuť si príde asi každý. Jeden z najviac obľúbených je Grape a s jeho organizátorom sme sa rozprávali o tom, ktoré veci sú preňho na festivale „no go“.



Do rubriky článkov Nikdy by som... teda prispievame ďalším užitočným článkom v spolupráci s Jurajom Podmanickým, ktorý nám porozprával, čo by na mieste účastníkov festivalov nerobil.

V Refresheri ti každý deň prinášame zaujímavý content. Ten vieme tvoriť najmä vďaka našim predplatiteľom, preto ak sa ti naša tvorba páči a chceš podporiť redakciu, staň sa aj ty členom klubu Refresher+. Získaš tak neobmedzený prístup k prémiovému obsahu a rôznym ďalším benefitom.

Nikdy by som... 💉to neriskoval s drogami. A ak náhodou áno, dal by som si ich otestovať

O tom, že sa s drogami neoplatí zahrávať, sa mohli na vlastnej koži presvedčiť účastníci minulého ročníka festivalu Grape. Tam už bohužiaľ záchranári nedokázali pomôcť 22-ročnému mladíkovi, ktorý po ich požití upadol do bezvedomia a zomrel.

„Ja ako organizátor festivalu musím povedať, že by som si drogy na festival nikdy nezobral. Určite by som si ich nebral ani od random ľudí, ktorí si z toho často robia biznis,“ hovorí Juraj Podmanický. Nikdy totiž nemôžeš vedieť, čo ti cudzí človek ponúka a čo sa skutočne v droge nachádza.

„Keby sa to predsa len náhodou stalo a ja by som si od niekoho čisto hypoteticky drogu vzal, tak by som určite vyhľadal taký stánok, ktorý je špeciálne označený a ľudia tam majú možnosť si tie svoje drogy dať otestovať,“ dodáva Juraj.

Zdroj: Pxfuel/volně k užití

Podľa neho sa v týchto stánkoch nachádzajú kompetentní ľudia, ktorí tam urobia presný rozbor toho, čo droga obsahuje. Buď môžeš potom tú vec zahodiť, alebo v tichosti odísť.



Nemôžu pracovníci takéhoto stánku dotyčného nabonzovať?