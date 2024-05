Gáboríkovci v New Yorku bývajú v luxusnej štvrti, ich susedou je aj Beyoncé

„V Amerike mám pár nehnuteľností, ktoré prenajímam. Mám tam toho viac,“ tvrdí hokejista.

Manželia Gáboríkovci si v posledných dňoch užívali dovolenku bez svojich ratolestí v New Yorku. Ivana svojich sledujúcich zásobovala príspevkami z očarujúcej metropoly. Dvojica býva na Manhattane vo štvrti Tribeca, v ktorej vlastnia nehnuteľnosti viaceré celebrity ako Beyoncé či Robert De Niro.

Marián Gáborík svojho času pôsobil v zámorskej lige NHL, kde hral aj v drese populárnych New York Rangers. Manželia si na zverejnených záberoch užívajú jedinečnú atmosféru mesta, ktoré nikdy nespí. „Cítiš to? Čo? Tú zázračnú ľahkosť bytia,“ napísala Ivana do komentára k fotografii.

„Navždy budeš mojím domovom,“ tvrdí o očarujúcom New Yorku manželka hokejistu.

Nehnuteľnosť, ktorú hokejista v Big Apple vlastní, nie je jeho jediným americkým domovom. „V Amerike mám pár nehnuteľností, ktoré prenajímam. Mám tam toho viac,“ prezradil pre Plus 7 dní. Okrem rušného veľkomesta si rodina Gáboríkovcov môže vychutnávať aj pobyt v plážovom mestečku Manhattan Beach v Kalifornii, za ktorú v roku 2014 údajne športovec zaplatil vyše 5 miliónov dolárov, informuje portál Šport 24.

Okrem zaoceánskych sídiel dvojica vlastní aj nejaké na rodnom Slovensku. Medzi luxusné nehnuteľnosti patrí aj vila v Trenčíne či chata na Donovaloch. V rámci ostatných európskych krajín môžu manželia bývať aj v prímorskom Chorvátsku, kde taktiež vlastnia vilu, uvádza Plus 7 dní.