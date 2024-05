NOVINKA: Na Slovensku vznikol prvý nealkoholický remeselný pivovar. Toto nealko z Liptova ťa príjemne prekvapí

ÔÇ×Ke─Ć n├ím z├íkazn├şci za─Źali vraca┼ą ─Źapovan├ę pivo so slovami, ┼że oni chceli nealko, vedeli sme, ┼że sa n├ím to podarilo,ÔÇť spom├şna majite─ż pivovaru Mat├║┼í Kozina.

Ke─Ć m├í┼í v┬ánoh├ích kilometre na┼íliapan├ę na bicykli alebo si ┼í┼ąastne dorazil do cie─ża po poriadnej t├║re, pr├şpadne len tak sed├ş┼í s┬ápriate─żmi na terase, h─żad├í┼í to najlep┼íie osvie┼żenie. Vtedy pr├şde vhod netradi─Źn├ę nealko, ak├ę var├ş Nilio. Prv├Ż nealkoholick├Ż remeseln├Ż pivovar na Slovensku.

V Liptovskom Mikul├í┼íi ho zalo┼żili nad┼íenci, ktor├ş miluj├║ typick├║ chu┼ą chme─żov├ęho n├ípoja, no chceli si prip├şja┼ą tak├Żm, po ktorom zostane ─Źist├í myse─ż. Jednoducho dobr├Żm nealko pivom. Tie sa vyr├íbaj├║ overen├Żmi postupmi ako dealkoholiz├ícia ─Źi zastavenie ferment├ície, len┼że Nilio na to i┼ílo inak. Vedecky. Spojen├şm vedy a┬ápoctiv├ęho remesla vzniklo pivo, ktor├ę vonia aj chut├ş ako klasick├ę, a┬ápredsa je bez alkoholu. Vysk├║┼íaj nov├Ż n├ípoj, ktor├Ż zo sveta nos├ş medaily a┬ám├í slovensk├║ DNA.

Pripije┼í si dobr├Żm nealko pivom, ktor├ę chut├ş aj vonia ako to tradi─Źn├ę? Vyr├íba ho Nilio v Liptovskom Mikul├í┼íi. Zdroj: Kaufland

ÔÇ×Sl├ídok v na┼íom pivovare testoval r├┤zne biotechnologick├ę procesy, ─Źasto aj sp├┤sobom pokus a omyl, a spr├ívnu recept├║ru vym├Ż┼í─żal dva roky. Ke─Ć z├íkazn├şci za─Źali ─Źa┼ín├şkovi vraca┼ą na┼íe ─Źapovan├ę so slovami, ┼że oni chceli nealko, vedeli sme, ┼że sa n├ím to podarilo,ÔÇť vysvet─żuje riadite─ż pivovaru Mat├║┼í Kozina.

Nekompromisn├ę pivo pre┬á─żud├ş, ktor├ş nepij├║ alkohol

Tajomstvom zna─Źky Nilio je unik├ítna technol├│gia v├Żroby pomocou ┼ípeci├ílnych ÔÇ×leniv├ŻchÔÇť kvasiniek, ktor├ę po─Źas ferment├ície nepremie┼łaj├║ cukor na etanol, ale na pr├şrodn├Ż glycerol, v─Ćaka ─Źomu v┬án├ípoji nezostane alkohol. Produkty z┬áLiptova sa varia poctivou remeselnou met├│dou, nie s├║ v┬ánich ┼żiadne syntetick├ę l├ítky ─Źi konzervanty ani pridan├Ż cukor a ako bonus maj├║ slovensk├║ DNA.

Mat├║┼í Kozina tvrd├ş, ┼że tajomstvom recept├║ry Nilio s├║ ÔÇ×leniv├ęÔÇť kvasinky, ktor├ę po─Źas ferment├ície nemenia cukor na etanol, ale na pr├şrodn├Ż glycerol. Zdroj: Kaufland

ÔÇ×A┼ż 92 percent piva tvor├ş voda z┬áN├şzkych Tatier, pri varen├ş pou┼ż├şvame slad z┬áTrnavy a┬á─Źo najviac sa sna┼ż├şme spolieha┼ą na slovensk├ę ingrediencie,ÔÇť hovor├ş riadite─ż o┬áorigin├ílnych druhoch nealka, kde sa mie┼íaj├║ kombin├ície chme─żu, sladu a pr├şrodn├Żch zlo┼żiek ako kakaov├ę b├┤by, dubov├í k├┤ra, hroznov├Ż mu┼ít ─Źi ar├│ma z┬ámanga. Ide├ílne rie┼íenie pre ┼íof├ęrov, ┼íportovcov aj t├Żch, ktor├ş alkohol nepij├║, ─Źo povie┼í?

Tradi─Źn├í recept├║ra bez ├ę─Źok aj konzervantov

Nilio je mlad├í slovensk├í zna─Źka. Ke─Ć v┬ároku 2020 spustila v├Żrobu, pl├íny jej skr├ş┼żila pand├ęmia, o┬áto viac ocenila pomocn├║ ruku Kauflandu, ktor├Ż od┼ítartoval projekt na podporu dom├ícich remeseln├Żch pivovarov. Re┼ítaur├ície, ktor├ę boli ich hlavn├Żmi odberate─żmi, zostali cel├ę mesiace zatvoren├ę, a┬átak obchodn├Ż re┼ąazec za─Źal v┬á┼ípeci├ílnych vitr├şnach pon├║ka┼ą┬áslovensk├ę remeseln├ę krafty.

A┼ż 92 percent piva tvor├ş voda z N├şzkych Tatier, pri varen├ş pou┼ż├şvame slad z Trnavy a ─Źo najviac sa sna┼ż├şme spolieha┼ą na slovensk├ę ingrediencie.

ÔÇ×Tento projekt vn├şmame ve─żmi pozit├şvne, a┬áhoci s├║ re┼ítaur├ície op├Ą┼ą otvoren├ę, piv├íri maj├║ o┬ádod├ívanie do Kauflandu st├íle ve─żk├Ż z├íujem. Sme radi, ┼że m├┤┼żeme z├íkazn├şkom prin├í┼ía┼ą poctiv├ę remeseln├ę piv├í. Aj takto podporujeme mal├Żch lok├ílnych dod├ívate─żov, preto┼że z na┼íich reg├ílov sa ich produkty dostan├║ do viacer├Żch dom├ícnost├ş,ÔÇť vysvet─żuje ved├║ca oddelenia n├íkupu pre region├ílny sortiment v┬áspolo─Źnosti Kaufland Slovensk├í republika Michaela Flori┼íov├í.

Remeseln├Ż kraft n├íjde┼í┬áaj v Kauflande

Hlavn├í piv├írska sez├│na prebieha od m├íja do septembra a┬ávlani sa v┬áre┼ąazci predalo vy┼íe 2┬á100 hektolitrov remeseln├Żch n├ípojov. Aj tento rok predajca spolupracuje s 29 pivovarmi a┬ás┬á5 v├Żrobcami nealkoholick├Żch limon├íd, v─Ćaka ─Źomu spotrebite─żom pon├║ka takmer 130 remeseln├Żch n├ípojov.

Pod─ża Michaely Flori┼íovej maj├║ v┬áKauflande┬ádvere otvoren├ę i┬ámen┼í├ş dom├íci v├Żrobcovia┬áa┬át├Żka sa to r├┤znych druhov potrav├şn, nielen piva. ÔÇ×Pr├şle┼żitos┼ą dod├íva┼ą svoje produkty do na┼íich predajn├ş region├ílni dod├ívatelia v├ştaj├║, lebo v─Ćaka tejto spolupr├íci m├┤┼żu oslovi┼ą viac z├íkazn├şkov. Z├írove┼ł vedia, ┼że v┬án├ís na┼íli f├ęrov├ęho partnera, ktor├Ż im zaru─Ź├ş pravideln├Ż odber a┬ána ktor├ęho sa m├┤┼żu spo─żahn├║┼ą.ÔÇť┬á

Aj Mat├║┼í Kozina potvrdzuje, ┼że bez tejto podpory by Nilio nebolo tam, kde je dnes. ÔÇ×Obdobie pand├ęmie by sme bez Kauflandu zrejme nezvl├ídli. Zo za─Źiatku sme produkciu dod├ívali do predajn├ş v┬áokol├ş Liptovsk├ęho Mikul├í┼ía, tak┼że sme nemuseli zastavi┼ą v├Żrobu, dnes sa 4 druhy nealkoholick├ęho piva pred├ívaj├║ v┬ácelej sieti re┼ąazca. Postupne n├ís za─Źali spozn├íva┼ą z├íkazn├şci z┬ácel├ęho Slovenska,ÔÇť opisuje v├Żhody spojenia s predajcom potrav├şn, ktor├ę sa preniesli aj do ─Ź├şsel.

Kde h─żada┼ą nealko piv├í Nilio? N├íjde┼í ich v Kauflande, ktor├Ż slovensk├ęmu pivovaru podal pomocn├║ ruku. Zdroj: Kaufland

V┬áporovnan├ş s┬ápredminul├Żm rokom zna─Źka zv├Ż┼íila produkciu o┬á75 percent, tak┼że vlani uvarila 1┬á440 hektolitrov chme─żov├ęho moku a┬ápredala 125-tis├şc flia┼í. Navy┼íe remeseln├ę nealko krafty Nilio zbieraj├║ na svetov├Żch s├║┼ąa┼żiach jednu medailu za druhou a prv├ę nealko pivo s┬áizotonick├Żmi vlastnos┼ąami Great Warrior, vhodn├ę najm├Ą pre ┼íportovcov, z├şskalo na Slovensku ocenenie Najinovat├şvnej┼í├ş produkt roka 2023.┬á

No nie je to dos┼ą dobr├Żch d├┤vodov, ┼ítrngn├║┼ą si pri poseden├ş s┬ápriate─żmi nealkom n├ípojom, ktor├Ż je na nerozoznanie od skuto─Źn├ęho piva? O┬áto viac, ┼że ten pr├şpitok bude nielen na zdravie a┬á─Źist├║ myse─ż, ale aj na l├ísku. Preto┼że dom├íce produkty sa nielen pij├║, ale aj nakupuj├║ v┬áKauflande z l├ísky k┬áSlovensku.