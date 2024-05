Víťaz Let’s Dance Jakub Jablonský: Pred pár rokmi som chcel skončiť s herectvom a robiť realitného makléra (Rozhovor)

Talentovaný herec z Banskej Bystrice nám prezradil, čo bol preňho doposiaľ najťažším momentom v kariére aj aké ponuky na rande mu chodili počas Let’s Dance.

Jakuba Jablonského (29) môžeš poznať z bratislavských divadiel DPM, Bez masky či SND. Najviac sa však vryl divákom do pamäti vďaka postave židovského chlapca Dávida utláčaného nacistami v seriáli Dunaj, k vašim službám. Nedávno s tanečnou partnerkou Eliškou Lenčešovou ovládol aj posledný ročník populárnej markizáckej šou Let’s Dance.



Od začiatku patrili medzi najväčších favoritov na výhru a ukázalo sa, že oprávnene. Pár napokon zožal obrovský úspech a zvíťazil. Nebolo to však zadarmo, v zákulisí to bola poriadna drina. Jakub pre Refresher odhalil, prečo po skončení Let’s Dance potreboval „utiecť“ na pár dní do Chorvátska a vôbec neodpisoval ľuďom.

Ďalej prezradil, ktoré projekty v kariére ľutuje, čo chce v budúcnosti točiť, ako vníma vyhrážky vládnych predstaviteľov smerom k hercom, čo mu dalo štúdium v Anglicku, prečo odišiel na pár mesiacov do Ameriky, ale aj čo všetko zažil počas dospievania v rodnom meste.

Zdroj: Refresher/Gabriel Kotrha

Poďme k tomu najaktuálnejšiemu, teda k Let’s Dance. Už od začiatku ste s tvojou tanečnou partnerkou Eliškou Lenčešovou patrili medzi najväčších favoritov na výhru. Napokon ste aj vyhrali. Aké boli tvoje prvé pocity a ako to vnímaš teraz, keď už to trocha opadlo?

Popravde, prvé dni som sa cítil ako po lobotómii. (smiech) Stále si úplne neuvedomujem, že sa to udialo. Je totiž celkom surreálne už len to, že som v Let’s Dance bol, napriek tomu, že ma ľudia až tak nepoznali. Dali mi však šancu, podporovali ma. Bolo zvláštne, že nás s Eliškou zrazu pasovali za favoritov. Aj to, že ma potom porovnávali s Koleníkom. Musel som si dať pozor, aby som si to príliš nepripúšťal.

Tieto porovnávania občas vedia aj uškodiť...

Vytvára to tlak, ale snažil som sa tomu nepodľahnúť.

Ako si oslávil výhru?

Bol som na afterke, kde bola aj moja mamina a solídne tam žúrovala. Najskôr som si myslel, že šla domov. Po šou som ju bol ešte aj odprevadiť preč a o dve hodiny nato som ju našiel na afterke. (smiech)







Koľko pochvalných a gratulačných správ ti prišlo? A koľko dní ti trvalo, kým si ľuďom začal odpisovať?

Strašne veľa. Ľudia mi písali všade, na Messenger, Instagram, WhatsApp. Ešte aj na mail. (smiech) Prvý ani druhý deň som to vôbec neriešil. Odišiel som na tri dni do Chorvátska, keďže som mal zrazu konečne po štyroch mesiacoch voľno. Išli sme tam s Jarkom Ihringom, ktorý tancoval s Aničkou Rakovskou. Až v Chorvátsku som postupne začal odpisovať na správy. Ale pristihol som sa, že som niekomu odpovedal cez kopírku to isté. Nevedel som už, čo iné písať.

Prišli ti aj ponuky na rande?

Prišli. (úsmev) Chodili už počas šou.

Aj si niektoré prijal?

Neprijímal som žiadne. Ani som na to nereagoval. Boli to zväčša bizarnosti. Chodili mi dokonca správy vo forme emojis, konkrétne baklažán a striekajúca voda. (smiech) Toto mi niekto poslal len tak ako prvú správu bez akéhokoľvek pozdravu.

Zdroj: Refresher/Gabriel Kotrha

Ktorý tanec ťa najviac bavil a ktorý ťa najviac potrápil?

Bavili ma všetky, ale najviac ma potrápil určite jive. Bolo to naše najslabšie kolo. Bolo to pre viacero faktorov. Po prvé, tento štýl pre mňa neguje úplne všetko, čo moje telo chápalo pri folklóre. Pri ostatných štýloch som vedel folklór potlačiť, pri tomto nie. Vo folklóre sa skáče hore, v jive dole, to isté platí pre výkopy nohou. Bolo to celé naopak. S Matyášom Adamcom som to trénoval dlhé hodiny až do noci.

V nedeľu ráno pred prenosom som mal takú svalovicu, že som pomaly nevedel nastúpiť do auta. Aj preto som počas prenosu až tak nevládal, bol som odpálený. Ukázalo sa však, že to bolo mentálne, pretože v pondelok ráno som už nemal vôbec žiadnu svalovicu. Tak veľmi som chcel ten jive pochopiť, až som si zablokoval celé telo a aj tak som ho vôbec nepochopil.

Ako si naznačil, s folklórom máš bohaté skúsenosti. Vraj si v Let’s Dance zistil, ako ti tanec celé roky chýbal. Do akej miery sa tancu plánuješ venovať teraz po súťaži?

Toľko, koľko mi čas a práca dovolia. Už teraz však viem, že ma čakajú projekty, v ktorých budem tancovať. Bavil som sa inak s Eliškou, že by som trénoval s jej trénerom. Tanec je super kardio, ktoré ma baví. Napríklad v posilke ma kardio vôbec nebaví robiť, tam mávam vždy len silové tréningy.

Keby si nevyhral, komu by si výhru najviac doprial ty?