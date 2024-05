22-ročná Zuzana študuje v Monaku: Školné stojí 13-tisíc ročne, ulice sú plné celebrít a drahých áut (Rozhovor)

V rozhovore ti Zuzana prezradí, ako vyzerá život študenta v Monaku, v čom sa líšia profesori na jej škole od ostatných, a aj to, ktorých jazdcov formuly 1 sa tam dá ľahko stretnúť.

„Stretla som tu Verstappena, Landa Norrisa, Georgea Russella či Charlesa Leclerca. Na pláži si Emma Watson kúsok odo mňa rozprestrela na zem uterák. Za rameno ma zase zachytil Conor McGregor, keď som takmer spadla,“ hovorí Zuzka o tom, aké jednoduché je v Monaku stretnúť celebrity.

Slovenka Zuzana Loncková má 22 rokov a za sebou skúsenosti, ktoré niekto nenadobudne počas celého života. Po strednej škole na Slovensku si dala rok pauzu napriek tomu, že štúdium milovala a medzi spolužiakmi vynikala.

„Bola som jediná z ročníka a všetkých to zaskočilo. Počas voľného roka som premýšľala, čo ďalej. Nechcela som ho premárniť a hľadala som si prácu,“ hovorí.

V 19 rokoch odišla Zuzana na pol roka pracovať na Expo v Dubaji. Motivovalo ju prostredie, kde bola obklopená úspešnými ľuďmi v bohatej krajine. Keď sa rozhodovala pre štúdium, túžila po rovnakom prostredí, ale bližšie k domovu, v Európe. Napokon našla univerzitu v Monaku. O tom, ako vyzerá život študenta v Monaku, aké celebrity stretla a aké autá tam jazdia po uliciach, sa dočítaš v rozhovore.

Súčasťou prijímacieho procesu je aj interview, kde zisťovali, či je vo mne biznisový duch.

Zuzana s Georgeom Russellom po závode F1. Zdroj: Zuzana Loncková

Čo ťa priviedlo do Monaka?

Ešte pred tým, ako to prezradím, by som rada vyvrátila jeden stereotyp, ktorému verí veľa ľudí. A to je to, že keď mladá žena žije v nejakej bohatej krajine, automaticky je za tým niečo nekalé. Nie je to vždy tak. Ja som naozaj tvrdo makala, aby som tu mohla byť. A teda žijem tu, lebo tu študujem business management na International University of Monaco.

Ako si sa na túto univerzitu dostala?

V rámci prijímacieho konania odo mňa chceli motivačný list, životopis aj vysvedčenia zo školy, ktoré som poslala spolu s prihláškou. V prípade, že sa im všetko pozdáva, pozvú študenta na interview.

To znie ako prijímací pohovor do práce. Čo sa ťa pýtali na interview?

Overovali si, či viem anglicky, či ovládam nejaké základné ekonomické smery, či viem rozmýšľať prakticky a o peniazoch. Dali mi prečítať biznisový článok, ktorý som mala zhrnúť, ohodnotiť, ako by som sa vynašla v takej a takej situácii a podobne. Skrátka, overovali si, či je vo mne biznisový duch. Po všetkých týchto veciach ma prijali a stala som sa študentkou.

Účtovníctvo nás učí človek, ktorý bol účtovníkom a pracoval dlhé roky pre Mattel. Makroekonomiku nás učil učiteľ, ktorý má svoj biznis na Wall Street.

Ako vyzerá štúdium na univerzite v Monaku?

Všetko prebieha v angličtine a veľmi sa tu dbá na dochádzku. Nie je to ako taká typická škola, kde môžeš ignorovať prednášky a prídeš iba na skúškové. Tu to funguje tak, že musím byť prítomná na hodinách, a ak má niekto absenciu nad 30 percent, klesá mu známka o 20 percent.