RECENZIA: Zendaya v najlepšom filme roka 2024? Film Súperi chceš vidieť

Z ničoho nič vyšiel v kinách film, ktorý má blízko k dokonalosti.

Od režiséra Lucu Guadagnina som videl len dva filmy – Call Me By Your Name a Bones and All (v oboch hviezdil Timotheé Chalamet), no ani jeden ma nebavil a nedokázal som ho dopozerať.

Jeho najnovšia snímka Challengers/Súperi je však azda divácky najprístupnejšia z celej jeho filmografie a zároveň asi aj najlepšia. Ak teda niekomu nesadli jeho predošlé filmy, nesmie ho to odradiť od návštevy kina, pretože by to nesmierne oľutoval.

Dej sleduje najlepších kamarátov a nádejných tenistov Patricka (Josh O’Connor zo seriálu The Crown) a Arta (Mike Faist z West Side Story), ktorí ešte ako tínedžeri spoznajú hviezdnu tenisovú hráčku Tashi (Zendaya). Chcú ju obaja, no svoje číslo dá len tomu, kto vyhrá v nadchádzajúcom zápase.