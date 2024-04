REBRÍČEK: Toto sú najlepšie pivné mestá v Európe. V prvej dvadsiatke nájdeš dokonca aj Bratislavu

Najlepšie pivo majú podľa rebríčka v Madride.

Dánska prepravná a logistická spoločnosť DFDS zverejnila rebríček najlepších pivných destinácií v Európe. V prieskume analyzovali „70 európskych miest, 8 000 barov a krčiem, prehľadali sociálne médiá a naskenovali viac ako 40 000 recenzií, aby určili najlepšie mestá, pokiaľ ide o pivo“.

Podľa prepočtov spoločnosti sa na prvom mieste umiestnil Madrid. V analýze získal 85 bodov zo 100. „Ponúkajú remeselné pivá a ku každému nápoju dostanete orechy zadarmo. Moja najlepšia voľba je ich FL (IPA) IPA,“ hovorí expert na pivo a redaktor časopisu Keg to Differ Shaun Hill.

Na druhom mieste sa umiestnila Praha, ktorá získala 83 bodov zo 100. Miestni vyhľadávajú najmä Pilsner Urquell, na ktorom si pochutili aj hodnotiaci. „Keď idete do Prahy, je to celé o plzni. Pijú ju všetci a na väčšine miest sa podáva iba plzeň. Podáva sa s obrovskou hlavou peny, je to skvelé. Najlepšia je U zlatého tygra,“ uviedol expert.

Víťaznú trojicu doplnila Viedeň, ktorú ohodnotili na 79 bodov zo 100. Hodnotiaci odporúčajú vyskúšať ikonický pivovar Ottakringer. V rámci nealkoholickej ponuky odporúčajú aj ležiak Stiegl Freibier. V rebríčku sa umiestnila aj Bratislava. Hlavné mesto Slovenska je na 19. mieste a spoločne s Varšavou a Mníchovom získalo 63 bodov zo 100.

Anketa: Umiestnil by si Bratislavu vyššie? Áno, výrazne vyššie. Áno, ale len o trochu vyššie. Nie, je na správnom mieste. Nie, dal by som jej ešte nižšiu priečku. Áno, výrazne vyššie. 16 % Áno, ale len o trochu vyššie. 24 % Nie, je na správnom mieste. 36 % Nie, dal by som jej ešte nižšiu priečku. 24 %

Rebríček najlepších pivných destinácií v Európe:

1. Madrid – 85 bodov

2. Praha – 83 bodov

3. Viedeň - 79 bodov

4. Budapešť – 74 bodov

5. Solún – 74 bodov

6. Valencia – 74 bodov

7. Porto – 71 bodov

8. Brusel – 71 bodov

9. Berlín – 70 bodov

10. Vilnius – 70 bodov

11. Krakov – 70 bodov

12. Sevilla – 68 bodov

13. Amsterdam – 65 bodov

14. Brno – 65 bodov

15. Belehrad – 64 bodov

16. Rím – 64 bodov

17. Mníchov – 63 bodov

18. Varšava – 63 bodov

19. Bratislava – 63 bodov

20. Manchester – 62 bodov