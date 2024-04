Americkí vedci slávia obrovský úspech. Podarilo sa im naklonovať mláďatá ohrozeného druhu fretky

Po hrozbe vyhynutia ohrozeného druhu fretky vedci dokázali úspešne naklonovať dve mláďatá. Podľa portálu Unilad sa dnes vo voľnej prírode nachádza len približne 300 jedincov fretky čiernonohej. Vedcom sa podarilo zvieratá naklonovať pomocou vzorky genetického materiálu, ktorý mali uložený vyše 30 rokov.

Staršie bunkové vzorky sú totiž geneticky pestrejšie, čo vedcom umožňuje „vyrobiť“ pestrejší genofond a tým udržať nové generácie fretiek zdravšie. „Nízka populácia a nízka genetická diverzita sú problematické. Tieto podmienky spôsobujú, že populácie sú náchylnejšie na vyhynutie,“ vysvetlil Dr. Marty Kardos.

Proces klonovania spočíva v odobraní tkaniva DNA darcu a následným nahradením DNA, ktoré už existuje vo vaječnej bunke. Ak sa dosadený genetický materiál „ujme“, vedci umelo oplodnia zviera rovnakého druhu, ktoré klon vynosí. Tým sa mláďa stáva geneticky identické s „darcom“ DNA.

Klonované mláďatá zatiaľ budú žiť v zajatí, aby vedci dokázali pozorovať akékoľvek dlhodobé účinky.

