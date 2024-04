Bizarný televízny experiment s deťmi v reality show: Dnes už dospelí účinkujúci aj ich rodičia ľutujú, že do toho išli

Sociálny experiment, ktorý mal preveriť, ako deti zvládajú konflikty a interagujú bez dohľadu dospelých, šokoval verejnosť. Britská televízia vraj účastníkov vystavila fyzickému aj emocionálnemu riziku.

Chlapčenská skupina sa nakoniec rozdelila na dva nepriateľské tábory. Dievčatá, naopak, svoju voľnosť uchopili z úplne inej perspektívy.

Ešte predtým, ako prišiel Big Brother či Love Island, ale aj dávno predtým, ako si štvrtok večer čakal pred telkou na Ružu pre nevestu, tu bol začiatok milénia a bizarný formát britskej televízie Channel 4. Práve ona predstavila dovtedy nevýdanú šou o maloletých chlapcoch a dievčatách, ktorých na päť dní (v dvoch časových intervaloch) umiestnili do jedného domu bez dozoru dospelých. Kamerový štáb mal s deťmi zakázané komunikovať a zasahoval len v krajných prípadoch.

Kým niektorí diváci a odborníci vnímali dokument ako zaujímavú perspektívu na detskú psychológiu, dynamiku skupiny či pohlaví, iní kritizovali to, že deti vystavil emocionálnemu stresu a bezpečnostným rizikám.

Tá šou bola otrasná. Keby som mohla vrátiť čas, povedala by som synovi nie, nedovolila by som mu to

Hoci od prvého vysielania prešli už celé dve dekády, pôvodnú šou opäť raz dostal do pozornosti server UNILAND. „Aký divoký dokumentárny výber,“ píše jeho redaktorka Britt Jones a nám pri tomto komentári netreba hovoriť dvakrát. Jasné, že sme si formát od Channel 4 pozreli za teba. V čom (ne)boli chalani lepší, koľko zúčastnených nezvládlo psychický tlak a prečo by ťa tento archívny bizár mohol baviť? Viac sa dočítaš v článku.

Boli sme príliš zraniteľní. Mať deti v takom mladom veku v reality šou je úplne nesprávne

Boys Alone vs Girls Alone

Stanica Channel 4 spustila svoj „divoký experiment“ v roku 2002. Premiérová šou dostala, ako vyplýva aj z témy, výstižný a stručný názov Boys Alone (Chlapci sami). Súčasťou dokumentu bolo desať chlapcov vo veku 11 až 12 rokov, ktorí spolu, už spomínane, žili po dobu piatich dní v obrovskom dome v anglickom Hertfordshire. Tvorcovia sa však ešte ten istý rok rozhodli vsadiť na pokračovanie (Girls Alone), do ktorého obsadili desať dievčat v podobnom veku.

Obe skupiny mali v šou rovnaké podmienky ale aj štartovný balíček. Dom bol navrhnutý tak, aby deťom poskytol bezpečie a pohodlie na maximálnej úrovni, ale zároveň potešil detského ducha (a tak trochu aj rozmary). Okrem základného hygienického vybavenia a ingrediencií na nutrične vyvážené jedlá, nechýbali ani „guilty pleasures“ v podobe sladkostí, fast foodu, stolných hier, hracích konzol a obrovskej záhrady s trampolínou.

Hoci štáb s deťmi nekomunikoval, deti mohli v prípade núdze zazvoniť na zvonček, kde im bola poskytnutá pomoc od zdravotnej sestry a psychológa, no v prípade, že chceli z akéhokoľvek dôvodu svoju účasť v „hre“ ukončiť, ich bez otázok odviedli domov. Určite sa pýtaš, ako to celé dopadlo, a ako vlastne vyzerá správanie detí, ktoré sú ponechané na pospas slobode a vlastným rozhodnutiam. Ak si si práve predstavil scénu zo Sám doma a Kevina, ktorý si užíva zmrzlinu a luxusný dom McCalistrovcov, nie si ďaleko od pravdy.

Chlapčenská skupina sa nakoniec rozdelila na dva nepriateľské tábory. Obe sa však v nemalom pričinili o to, že spočiatku útulný dom sa len po pár dňoch zmenil na nepoznanie.