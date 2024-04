Marek predáva byty v Thajsku: Slováci tu po voľbách začali vo veľkom kupovať nehnuteľnosti. Byt tu kúpiš už za 35-tisíc

K realitám ho dostala láska aj podnikateľský duch. Marek Fedorov je dnes spolumajiteľom thajskej agentúry Roof21.co.th, ktorá predáva nehnuteľnosti v obľúbenej destinácii Phatthajá. Ako tu zohnať byt a na čo si dať pozor pri jeho vlastníctve?

„Môj príbeh sa začína tam, kde asi väčšina príbehov zo Slovenska – v korporáte. Štrnásť rokov som pracoval v Microsofte a po zmenách vo firme, ale aj nejakých životných zmenách som mal toho už plné zuby a do budúcna som tu nevidel svoju cestu. Všetko sa zmenilo, keď som v Japonsku stretol svoju manželku. Časom som za ňou začal chodiť do Thajska a musím povedať, že prvý rok bol nesmierne zaujímavý, pretože som tam letel trinásťkrát,“ hovorí pre Refresher Marek Fedorov.





Marek je spolumajiteľom prestížnej realitnej agentúry Roof21.co.th. V rozhovore nám prezradil, prečo sa pri investovaní v Thajsku vyhnúť ostrovom. Zdroj: Archív/Marek Fedorov

„Samozrejme, začali sme rozmýšľať, ako ďalej, kde sa usadiť, ako to bude prebiehať, a rozhodli sme sa, že to skúsime s nehnuteľnosťami a založíme si vlastnú agentúru. Manželka robila v realitách od roku 2009 na medzinárodnej úrovni a ja som vždy robil sales a marketing. Spojili sme sily a dnes môžem s úsmevom povedať, že máme úspešný rodinný biznis, v ktorom zamestnávame 11 zamestnancov,“ dodáva.

Dnes je v Thajsku už šiesty rok a na Slovensko sa vrátiť nechystá. Čím je miestna kultúra pre Slovákov zaujímavá a prečo začali v Phatthajá hromadne investovať?

Momentálne máte v realitnej kancelárii 11 zamestnancov a nesmierne sa vám darí. Začiatok však nebol ružový. Podnikať ste začali tesne pred pandémiou a prišli ste o peniaze.Presne tak. Keď sme založili agentúru a nabrali ľudí, rok a pol nato prišiel covid. To nám spravilo obrovský škrt cez rozpočet, stálo nás to komplet všetky úspory. Spravili sme totiž pár chýb, ktoré by som dnes už nespravil.