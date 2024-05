Láska s vekovým rozdielom? Danielina mama spávala s chlapcom, ktorý mohol byť jej spolužiakom z nižšieho ročníka

Danielina mama je lekárka. Našla si však nového partnera, 23-ročného vysokoškoláka. Aký je Líviin príbeh s otcom „sugar daddym“ a ako svoj vzťah vnímala Sandra, ktorá bola priateľkou svojho profesora?

Niektorí konzervatívni ľudia by povedali, že je to len trend modernej generácie. Láska však nepozná hranice, a preto sa niekedy môžeme stretnúť s väčšími vekovými rozdielmi. Toto však nemusí vždy predstavovať problém. Teda až na situáciu, keď je tvoj partner mladší ešte aj od tvojho vlastného dieťaťa. Podobná situácia sa stala našej respondentke Daniele.

Daniela je dospelá 31-ročná žena. Jej rodičia sa rozviedli a obaja si našli nových partnerov. Ako sama hovorí, nebolo by na tom nič zvláštne, keby si jej mama nebola našla 23-ročného partnera. „Ten pocit, keď si predstavím, že s ňou v posteli spí ešte takmer dieťa, je na porazenie. Moja mama je vzdelaná 56-ročná lekárka a myslela som si, že pokiaľ bude mať partnera, nájde si niekoho jej podobného. Nie vysokoškoláka s brigádou v bufete."

Daniela svojho nového „nevlastného otca“ opisuje ako jednoduchého a obyčajného chlapca. „Akože... je vyšportovaný a vyzerá dobre, no je to to jediné, čo je na ňom sympatické. Jeho charizma je na bode mrazu, a keď otvorí ústa, tipovala by som mu IQ tak 60. Absolútne sa nehodí k mojej mame.“ Na záver dodáva, že tento vzťah trvá už takmer dva roky a odvtedy sa s mamou vzájomne odcudzili. „Už sa takmer vôbec nestretávame, aj keď sme boli predtým ako najlepšie kamarátky.“

Daniela však nie je jediná, ktorá je v tejto situácii. Ďalší respondenti pre Refresher porozprávali o svojich príbehoch aj o tom, aký majú pocit z týchto pre nich zvláštnych vzťahov.

Podľa psychológa Martina Milera sa teórie o príčinách veľkého vekového rozdielu medzi partnermi líšia. „Kedysi bol dôvod len to, že mladší partner hľadá v tom staršom rodiča, ktorého optimálne vo svojom živote nemal. Môže v tom hrať rolu aj zázemie, pretože starší človek je skúsenejší a prešiel si viac vecami.“ Podľa psychológa je láska niekedy slepá, takže všeobecná a jednotná teória neexistuje.

Jej otec bol sugar daddy

Lívia si myslela, že jej rodina vedie normálny a harmonický život. Na rozdiel od ostatných respondentov jej rodičia sú stále spolu.

„Máme rodinný tablet, na ktorý si ukladáme spoločné rodinné fotky, poznámky a nejaké všeobecné veci. Stalo sa to asi pred dvoma mesiacmi, keď som si ho potrebovala z nejakého dôvodu vziať. Nevedela som ho nikde nájsť, pretože