REFRESHNI si playlist: Kendrick Lamar, ktorý prilieva olej do ohňa v beefe s Drakeom, ale aj novinky od Ice Spice či Karla

Za posledných 7 dní vyšlo viacero skvelých singlov a albumov, ktoré ti budú rotovať v playliste najbližšie dni a týždne.

Pracovný týždeň už tradične zakončujeme tipmi na novú hudbu a tentoraz si na svoje neprídu len fanúšikovia najpočúvanejšieho žánru v posledných rokoch, teda rapu. V zozname nájdeš Kendricka Lamara, Ice Spice, ale aj francúzske duo Justice, ktoré vydalo nový album po ôsmich rokoch.

Vypočuj si týchto sedem skvelých noviniek zo sveta rapu aj elektronickej hudby a v komentároch nám napíš, ako sa ti páčia. Prípadne nám doplň nejaký vlastný tip.

1. Kendrick Lamar – euphoria

Najväčší rapový beef v posledných rokoch pokračuje. Mikrofón do ruky si opäť vzal Kendrick Lamar, ktorý nahral ďalší diss venovaný Drakeovi s názvom euphoria. Jeden z najuznávanejších raperov odpovedá na posledné tracky od Drizzyho – Push Ups a Taylor Made Freestyle, pričom druhý z nich bol stiahnutý zo streamov pre neschválené použitie AI s hlasom Tupaca.

K. Dot tentoraz predložil obsiahly zoznam dôvodov, prečo nemá rád kanadskú superhviezdu. Okrem iného (pravdepodobne) prezradil, že odmietol spoluprácu, a zopakoval názory, že Drake má ghostwriterov, nemá rád ženy a je kultúrnym príživníkom, ktorý má problémy so svojou identitou.

Vypočuj si túto šťavnatú novinku s množstvom ostrých riadkov vrátane: „We don’t wanna hear you say ’ni**a’ no more. Stop,“ a v komentároch nám napíš, ktorý z áčkových raperov má v tomto beefe zatiaľ navrch.

2. G-Eazy – Lady Killers III

Ak patríš medzi našich pravidelných čitateľov ešte z minulej dekády, vieš, že G-Eazy patril svojho času medzi veľkých obľúbencov redakcie. Pravda je, že čoskoro 35-ročný raper z Kalifornie síce nemá taký záber ako v minulosti, ale stále ho považujeme za veľmi kvalitného a skúseného interpreta, ktorý vie vytvoriť úspešný hit.

Najnovšie nás potešil singlom Lady Killers III, na ktorom počas menej ako troch minút predviedol svoju vycibrenú lyriku s perfektnými metaforami. G-Eazy sám seba považuje za muža, ktorý môže získať každú ženu. Čo si o tejto novinke myslíš ty?

I’m still hip-hop’s Jack Nicholson, I’m hip-hop’s James Dean.

Ain’t shit changed since my first album, I still say what I mean.

If your girl’s pretty, don’t leave her with me, don't make me ruin your dreams.

3. Cash Cobain, Ice Spice, Bay Swag – Fisherrr (Remix)

Skladba Fisherrr od dvojice Cash Cobain a Bay Swag bola najhorúcejším hitom v uliciach New Yorku a vďaka tomu, že na remix prispela slohou raperka Ice Spice, je novinka kandidátom na skladbu tohto leta.

Hviezdička z Bronxu, ktorá má na konte niekoľko miliónových hitov či spoluprácu s Nicki Minaj, ukázala na hypnotickej skladbe svoju „slizkú“ tvár, keď doručila poriadne štipľavé bars. Za pozornosť stojí aj videoklip k singlu v réžii KZA, v ktorom Ice Spice ukáže svoje krivky takmer v plnej kráse v spodnej bielizni, roztrhaných džínsoch a ružovom kožuchu.

And my ass fat ’cause I eat my oats and my vegetables.

And my pu**y fat, and it’s creamy, ooh, tastes like Danimals.

4. Busta Rhymes feat. Kodak Black – HOMAGE

Perfektné spojenie old school rapu s novou vlnou. Takto by sme v stručnosti charakterizovali novinku s názvom HOMAGE, ktorú vydali Busta Rhymes a Kodak Black.

Najlepší track z albumu Blockbusta od čoskoro 52-ročného Rhymesa produkoval Wheezy a teraz získal pôsobivý vizuál od režiséra Bennyho Booma. Newyorský raper s nenapodobiteľným flowom v ňom dáva Kodakovi rady do života zo svojho honosného sídla. V klipe je zobrazená aj scéna s helikoptérou, inšpirovaná ikonickým filmom Scarface.

Najviac nás baví pasáž, v ktorej Busta Rhymes rapuje text: „When I see the young G, Kodak, I love the way you be contributing the shit that you be doin’. I done seen you go to jail, come home, get shot, calm down and now I like the way you’re moving.“

5. PARTYNEXTDOOR – PARTYNEXTDOOR4 (P4)

Jazdec labelu OVO a jeden z najlepších R&B spevákov v tomto tisícročí PARTYNEXTDOOR vydal nový sólový album po štyroch rokoch. Nesie príznačný názov PARTYNEXTDOOR4 (P4), obsahuje 14 nových skladieb a trvá približne 45 minút čistého času.

Kanadský umelec zostal verný svojmu charakteristickému prejavu, keď spája výrazné melodické linky s intímnymi textami, ktoré umožňujú poslucháčovi skutočne vstúpiť a zažiť stav jeho mysle. Bez ohľadu na to, či je na vrchole alebo na dne, PND zaručuje, že si dal za cieľ vytvoriť album, ktorý zostane chytľavý a svižný aj po niekoľkých vypočutiach.

Za highlighty albumu považujeme skladby Lose My Mind, Her Old Friends, Real Woman a Resentment. Obal albumu je samostatnou kategóriou.

6. Justice – Hyperdrama

Tohtotýždňový zoznam je síce do výraznej miery venovaný rapu, ale na svoje si prídu aj fanúšikovia elektronickej hudby, a to vďaka horúcej novinke od ikonického francúzskeho dua Justice, ktoré vydalo nový album po ôsmich rokoch.

Hyperdrama predstavuje nielen návrat k tomu, čo majú radi, ale aj ďalšie skúmanie ich zvuku. 49 minút a 13 skladieb ponúka vzrušujúci tanec medzi elektronickými a diskotékovými prvkami. Ak budeš počúvať jednotlivé nahrávky dostatočne pozorne, nájdeš aj iné žánre vrátane rock’n’rollu.

Na projekte sa podieľali aj ďalšie známe mená svetovej hudby, a to Tame Impala, R&B spevák Miguel alebo multitalentovaný Thundercat.

7. Karlo – TURNDOWNTHEHEAT

Zastúpenie v zozname má tento týždeň aj slovenský rap, a to vďaka Karlovi, ktorý nám poslal krátke EP spoza mreží.

Interpret z Lučenca a člen labelu Milion+, ktorý si odpykáva 7-ročný trest za prevážanie drog, vydal projekt s názvom TURNDOWNTHEHEAT, nahraný vo väzení vďaka pomoci Zboru väzenskej a justičnej stráže.

Novinka trvá 12 minút a obsahuje štyri skladby aj so slohou od Yzomandiasa, ktorý Karla celý čas podporuje, rovnako ako Separ (album „vyniesol“ cez USB). Strýko na EP chýba, ale to vôbec neubralo na kvalite tohto diela s veľmi jedinečnou atmosférou.

Najviac nás baví hneď prvý track Čas sa zastavil.