REFRESHNI si playlist: Perfektné disstracky vydali Kanye West, Gucci Mane aj Quavo. Každý útočí na iného interpreta

Tento týždeň sme vybrali 5 rapových noviniek, ktoré by nemali uniknúť tvojej pozornosti.

Ďalší pracovný týždeň máme o chvíľu úspešne za sebou a vidinu slnečného víkendu si spríjemnime hudobnými novinkami, ktoré uzreli svetlo sveta za posledných sedem dní.

Rapová scéna bola v posledných rokoch pomerne pokojná, avšak v tomto roku sa roztrhlo vrece s konfliktmi medzi viacerými hviezdnymi menami a výsledkom sú skvelé disstracky, ktoré musíš počuť. Refreshni svoj hudobný playlist vďaka Kanyemu Westovi (Ye), Quavovi zo skupiny Migos alebo Guccimu Maneovi.

Zoznam je tentoraz kratší ako zvyčajne, avšak o to intenzívnejší.

1. Ye – Like That (Remix)

Kanye West, respektíve Ye, nezostal svojej kontroverznej povesti nič dlžný a zapojil sa do ostro sledovaného konfliktu medzi Kendrickom Lamarom, Futureom, Metrom Boominom, Rickom Rossom a Drakeom, ktorý odštartoval perfektným disstrackom Like That na albume We Don’t Trust You.

Prečo sa rozhádala rapová scéna, vysvetľujeme v samostatnom článku. Ye sa pripojil na stranu Lamara a ostatných, keď vydal vlastný remix skladby, ktorý je plný ostrých riadkov a odkazov na adresu Drizzyho aj J. Cola vrátane záverečnej reči: „You know we had to get the hooligans up here to get these p*ssy n***as out. Yo Dot, I got you.“

P. S. Remix diss tracku nájdeš aj na oficiálnej webovej stránke rapera.

It’s a wrap for n***as.

Where’s Lucian, serve your master, n***a.

You caught a little bag for your masters didn’t ya.

Lifetime deal, I feel bad for n***as.

2. Quavo – Over Hoes & Bitches

Nový beef registrujeme aj medzi raperom Quavom a spevákom Chrisom Brownom, ktorý vypálil ako prvý, keď v skladbe Weakest Link tvrdil, že so Saweetie sa dal dokopy ešte v čase, keď chodila s členom Migos.

Quavo poslal v priebehu 48 hodín odpoveď v podobe disstracku s názvom Over Hoes & Bitches, v ktorom bývalého partnera Rihanny vôbec nešetril a venoval mu napríklad tieto bars: „You been fu**ed your bag up when you punched Rih in the face. Talking ’bout Fashion Week, you sparing who? Come punch me in my face.“ Okrem toho nazval Browna „Crackhead Michael Jackson“.

Vypočuj si diss Over Hoes & Bitches a v komentároch nám napíš svoj názor.

3. Gucci Mane – TakeDat

Gucci Mane patrí medzi najvplyvnejších raperov v tomto tisícročí, ktorý v posledných rokoch žije úplne iný život ako pred pobytom za mrežami, avšak tentoraz ukazuje svoju temnejšiu tvár, keď dissuje P. Diddyho v skladbe TakeDat.

Disstrack je nehoráznym úškrnom do tváre Seana „Diddyho“ Combsa, ktorý je podporený perfektným videoklipom a obalom, ktorý zosmiešňuje umelcovu osobu. Gucci Mane počas približne troch minút spomína niekoľko údajných zločinov tohto úspešného rapera a podnikateľa.

I’m fu**in' rappers’ baby mommas, no Diddy (Take that).

I got these ni**as in they feelings like Drizzy (Take that).

4. Icewear Vezzo – Cheesecake

Aby nebol celý tohtotýždenný zoznam len o beefoch a disstrackoch, spomenieme aj releasy, ktoré majú odlišnú, povedzme pozitívnejšiu atmosféru.

Icewear Vezzo síce nie je v kategórii hviezdnych interpretov, ale dlhdobo patrí medzi našich obľúbencov. Najnovšie vydal singel s názvom Cheesecake spoločne s videoklipom, v ktorom predviedol plejádu šperkov za desaťtisíce eur, luxusný lifestyle a v neposlednom rade svoje technické aj lyrické zručnosti v plnej paráde. Uvoľni sa a vychutnaj si túto fresh novinku od detroitského rapera.

5. Headie One feat. Stormzy – Cry No More

Na záver zoznamu sme si nechali britskú dvojicu Headie One a Stormzy, ktorá funguje dokonale. Track s názvom Cry No More je ich treťou spoluprácou a ide o ochutnávku z Headieho nového albumu, ktorý uzrie svetlo sveta v blízkej budúcnosti.

Veľmi osobnú výpoveď v podaní rapera zo severnej časti Londýna, ktorý opisuje svoju pohnutú minulosť, dopĺňa svojím charakteristickým vokálom Stormzy. Výsledok má presne taký vibe, aký očakávaš pri skladbe s takýmto názvom. Veľmi-veľmi dobré.

Nobody don’t wanna cry no more.

Nobody don’t wanna die no more.

I’m sure nobody don’t wanna go hide no more.

You don’t wanna go court, have to lie no more.