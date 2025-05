Na Allegro prebieha obrovský výpredaj, na nákup ti zostáva len pár dní. Vybrali sme produkty, ktoré sa oplatí teraz kúpiť

Tento zoznam oceníš.

Allegro odštartovalo kampaň Smart! Týždne, v rámci ktorej ťa potešia výrazné zľavy na elektroniku, beauty výrobky, veci do domácnosti a oveľa viac. Aby sme ti ušetrili čas, prescrollovali sme stovky produktov a našli tie, ktoré nielenže majú výhodnú cenovku, ale ich skutočne oceníš.

V našom zozname nájdeš napríklad obľúbený IPL epilátor so zľavou viac ako 100 €, nafukovací matrac, ktorý by ti nemal chýbať na žiadnom festivale, alebo kosačku na trávu so skvelými recenziami za iba 60 €. S nákupom však príliš dlho neváhaj, tieto výhodné zľavy sú dostupné iba do 19. mája.

Ceny a dostupnosť produktov sú aktuálne v čase písania článku. S odstupom času sa môžu meniť.

Skladací nabíjací stojan Epico Mag+ s podporou MagSafe

Tento darček je ideálny pre všetkých „jabĺčkárov.“ Bezdotykový stojan má tri porty: kompatibilný port s MagSafe pre smartfóny, nabíjací modul Apple Watch a plochu pre AirPods. Oceníš minimalistický dizajn a praktické skladacie prevedenie. Súčasťou balenia je aj 25W adaptér a USB-C kábel.

Zdroj: Allegro

Sonická kefka na tvár FOREO LUNA 4 go

Pri správnom používaní pomáha sonická kefka odstrániť aj odolné zvyšky make-upu a nečistôt a zanecháva jemnejšiu a hladšiu pleť. Takáto kefka od obľúbenej značky FOREO síce nie je must-have beauty produkt, no dokáže poskytnúť hlbšie čistenie a jemnú exfoliáciu, čo niektorí ťažšie dosiahnu len čistením rukami. LUNA™ 4 go kombinuje ultrahygienický, mäkký silikón a disponuje 8 ručne nastaviteľnými intenzitami pulzácie T-Sonic™. Batéria vydrží na jedno nabitie až 300 čistení.

Zdroj: Allegro

Elektrická zubná kefka Philips

Kvalitná elektrická zubná kefka je menšia investícia, pri ktorej sa oplatí počkať na zľavy. Do zoznamu sa nám podarilo nájsť model od značky Philips so skvelým hodnotením. Využíva technológiu Philips Sonicare, ktorá kombinuje stieravé a pulzujúce pohyby kefkovej hlavice. Je tiež vybavená zabudovaným tlakovým senzorom, ktorý ťa automaticky upozorní, keď na zuby príliš tlačíš, čo ti pomôže zlepšiť čistiacu techniku.

Zdroj: Allegro

Projektor Wanbo T2 MAX New

Premietanie filmov, reality šou či hokeja s kamošmi a v podstate kdekoľvek? S týmto projektorom získaš veľa muziky za málo peňazí. Full HD 1080P rozlíšenie so zosilnenou lampou s jasom 450 ANSI lumenov a uhlopriečkou projekcie 40 až 140 palcov poskytuje jasné detaily a živé farby. Môžeš si tak vytvoriť príjemné domáce kino aj niekde vonku na chate.

Zdroj: Allegro





Ušetríme ti scrollovanie a čas strávený zháňaním potrebných vecí – všetko pre pravú hokejovú atmosféru, vrátane hokejového merchu, elektroniky či dobrých snackov, nájdeš na webe

🏒 🥅 S takýmto projektorom môžeš napríklad usporiadať hokejový večer a vychutnať si majstrovstvá sveta s kamošmi. To, že v máji väčšina Slovákov žije hokejom, potvrdzuje aj prieskum Allegro* – až 71 % Slovákov plánuje sledovať šampionát. Prieskum ďalej ukázal, že fanúšikovský dres si oblieka 32 % ľudí a viac ako polovica chystá k sledovaniu aj špeciálne občerstvenie.Ušetríme ti scrollovanie a čas strávený zháňaním potrebných vecí – všetko pre pravú hokejovú atmosféru, vrátane hokejového merchu, elektroniky či dobrých snackov, nájdeš na webe Allegro.sk

Husky FUMY 5

Keďže sa blíži sezóna festivalov, v našom výbere nemohol chýbať kvalitný outdoorový nafukovací matrac. Disponuje izolačnou vrstvou 5,5 cm pre komfortný spánok v každom teréne, takže sa vyspíš skoro tak dobre ako vo vlastnej posteli. Okrem toho určite oceníš, že karimatka je veľmi ľahká a vodeodolná.

Zdroj: Allegro

IPL epilátor Philips Lumea

IPL epilátor naozaj nie je lacná záležitosť, a preto sa oplatí striehnuť na výhodné zľavy. Laserovú epiláciu si takto môžeš urobiť pohodlne aj doma, bez nutnosti návštevy špecializovaných salónov. Zariadenie funguje na princípe intenzívneho pulzného svetla (IPL), ktoré prenikne až do rastového lôžka chĺpka. Výskyt chĺpkov je tak po určitom čase výrazne nižší a sú jemnejšie.

Zdroj: Allegro

Elektrická kosačka trávy

Ak hľadáš spoľahlivú kosačku a nechceš míňať stovky eur, máme pre teba riešenie.

Táto kosačka od značky Powemat má na Allegro viac ako 1 300 recenzií s priemerným hodnotením 4,88 z 5 hviezdičiek.

Kosačka má výkon 2 200 W s možnosťou zmeny výšky kosenia na 30 / 50 / 70 mm. Je vybavená priestranným košom s kapacitou 30 litrov, ktorý je zároveň ľahký. Oceníš aj jednoduché nastavenie výšky odpruženia, ktoré umožňuje prispôsobenie kosačky terénnym podmienkam.

Zdroj: Allegro

Tyčový mixér Sencor

Tento tyčový mixér je užitočný pomocník do kuchyne, najmä keď hľadáš cenovo dostupnú alternatívu k drahým robotom, prípadne potrebuješ vhodný darček k sviatku pre mamu alebo babku. Disponuje funkciami: drvenie ľadu, sekanie, šľahanie a mixovanie a nadstavce vhodné do umývačky riadu. Mixér má príkon 1 000 W a 25 rýchlostí.

Zdroj: Allegro

Solárna powerbanka

Solárna powerbanka od značky Epico je navrhnutá najmä na cesty a outdoorové aktivity.

Ani na dlhej túre alebo stanovačke nemusíš byť v strese z vybitia telefónu. Batéria s kapacitou 24 000 mAh disponuje integrovaným solárnym panelom (1,5 W), ktorý využiješ v núdzových situáciách ako zdroj energie. Powerbanka má celkom 4 výstupy – 2× USB-A (15 W), 1× USB-C (15 W) a 5 W bezdrôtový výstup.

Zdroj: Allegro

Tablety do umývačky riadu Finish Ultimate All in One

Tento deal nemohol v našom zozname chýbať. Vo výpredajoch sa síce väčšinou oplatí kupovať elektroniku a rôzne pomôcky do domácnosti, no aj na veciach bežnej spotreby, ako sú aviváž, prací prášok alebo tablety do umývačky riadu, môžeš pekne ušetriť. Za tú cenu si kúp rovno aj dve balenia.

Zdroj: Allegro

👀 🛒 Predtým, než hodíš svoje veci do košíka, aktivuj si predplatné Allegro Smart! , s ktorým si môžeš užívať neobmedzené doručenie a vrátenie tovaru. Práve počas Smart! Týždňov môžeš získať ročné členstvo za zvýhodnenú cenu 5,99 € – to je len 0,50 € mesačne.

*Prieskum uskutočnila agentúra Perfect Crowd pre Allegro v apríli 2025 na reprezentatívnej vzorke 1 005 respondentov na Slovensku a 1 005 respondentov v Českej republike vo veku od 18 do 65 rokov.