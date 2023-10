Poznáme víťazov Love Islandu: 75 000 eur si odnáša tento pár. Rozdelil sa s rozprávkovou výhrou?

Love Island Česko & Slovensko končí, kto si odnáša výhru?

Článok obsahuje spoiler.

„Úprimne som to nečakala. Som v takom šoku, že nemám slov,“ povedala Mária Glatzová počas finálového večera. Aj Čech žijúci na Floride Christopher Jirout lovil české slová: „Ja som šialene excited. To je tak amazing. Jednoducho amazing experience. Mali sme tu krásnu rozprávku a dúfam, že tá rozprávka bude pokračovať,“ povedal.



Rozprávková výhra 75 000 eur (2 milióny českých korún) nakoniec pri záverečnom žrebovaní pripadla Majke, ktorá si mohla vybrať, či si víťazné peniaze nechá, alebo sa rozdelí s Chrisom, čo nakoniec urobila.



Na druhom mieste napokon skončili Venis a Adam a tretí boli Rachel a Claude. „Nečakali sme, že vo finále budeme. Sme radi, že sme tu mohli byť,“ zverila sa módna návrhárka a influencerka Rachel Karnižová, známa ako Rachellkka.



„Ten, kto si myslel, že v tretej sérii nemáme čím prekvapiť, ten sa nemohol viac mýliť. Jedna dráma striedala druhú. Srdiečka sa nebáli v láske riskovať a do finále sa dostali páry, ktoré sa v priebehu súťaže buď rozišli, alebo k tomu mali nakročené,“ uviedla poslednú epizódu tohtoročného radu reality šou Love Island Česko & Slovensko moderátorka Zorka Hejdová.

Pred pár dňami sme vyspovedali aj tohtoročného miláčika publika z Love Islandu. Ladislav Jambor alias Lu nám v exkluzívnom rozhovore prezradil, či neľutuje svoje rozhodnutie odísť z ostrova lásky a či stále niečo cíti k Adri. Takisto nám však priblížil svoje plány v hudobnom priemysle aj ako je na tom s randením.