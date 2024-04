VIDEO: Smrť v priamom prenose. Influencerka sa zrútila z výšky 50 metrov po tom, čo si chcela urobiť selfie

Napriek zjavnému nebezpečenstvu ignorovala bezpečnostnú bariéru a dostala sa na uzavretú časť vyhliadky.

Ruská influencerka Inessa Polenko zahynula počas toho, ako si chcela urobiť dokonalú fotku s výhľadom na Čierne more. Nešťastie sa stalo na turistickej vyhliadke v Gruzínsku v meste Gagra. Celý incident zachytila kamera, píše The New York Post.

39-ročná žena sa s followermi na sociálnych sieťach delila o cestovateľský a beauty content. Na Instagrame ju sledovalo takmer 9-tisíc používateľov. Napriek zjavnému nebezpečenstvu ignorovala bezpečnostnú bariéru a dostala sa na uzavretú časť vyhliadky. Pri fotografovaní Inessa stratila rovnováhu a zrútila sa z výšky približne 50 metrov.

Muž, ktorý bol v jej prítomnosti, sa jej len márne snažil pomôcť. Napriek okamžitému prevozu do nemocnice vážnym zraneniam podľahla.

Nejde o prvú nehodu, ktorá sa na tejto konštrukcii z čias Sovietskeho zväzu stala. Miestne úrady volajú po jej zrušení. Miesto je totiž populárne u milovníkov adrenalínu a extrémnych fotiek. Je teda viac než pravdepodobné, že sa v opačnom prípade podobná tragédia môže zopakovať.