Bizarný príbeh siamských dvojčiat. Oženili sa so sestrami a splodili viac než 20 detí

Nedávno médiami otriasla kontroverzná svadba siamských dvojičiek, ktorá zaujala tisíce ľudí po celom svete. Nešlo však o jedinú anomáliu ľudí s týmto telesným postihnutím. Mnohí možno nevedia ani o príbehu zrastenej dvojice, ktorá za svoj život splodila viac než 20 potomkov.

Chang a Eng sa narodili pred 200 rokmi a detaily ich súkromných životov sa podarilo bohato zdokumentovať. Súrodenci pochádzali z Thajska, ktoré sa v tom období nazývalo Siam – práve oni sú dôvod, prečo majú dvojčatá s týmto vrodeným ochorením prívlastok „siamské“.

Portál Unilad uvádza, že ich vlastná matka ich predala do otroctva. Chlapci sa tak stali súčasťou atrakcie, kde boli „vystavení“ jedinci trpiaci zvláštnymi telesnými postihnutiami, ako napríklad dwarfizmom či zakrpatenými končatinami. Tzv. freak shows boli zakázané až v roku 1980.

Dvojčatá sa vďaka svojmu vzhľadu stretli s obrovským úspechom a po svojich 21. narodeninách začali zvrátenému cirkusu šéfovať. Vďaka tomu výrazne zbohatli a rozhodli sa usadiť na farme v americkom štáte Severná Karolína. Práve tam sa zoznámili so setrami Adelaide a Sarah Yates, s ktorými sa neskôr oženili.

Napriek tomu, že bratia boli k sebe prirastení kúskom kože a mali spoločnú pečeň, obe manželské dvojice „žili“ v oddelených domácnostiach v snahe zachovať si súkromie. So svojimi polovičkami sa mali stretávať v trojdňovej rotácii, čím zabezpečili, že spolu strávia rovnaké množstvo času. Changovi a Engovi dokonca ponúkli operáciu na rozdelenie ich tiel, no obaja túto možnosť odmietli.

Chinese-Thai conjoined twins Chang & Eng Bunker came to the US in 1829 to be exhibited as curiosities, joined Barnum & Bailey circus, became rich slave owners in N Carolina, married white women, & their kids fought for the Confederacy. They have ~ 1500 descendants in the US today pic.twitter.com/Zj0eNzT9Uy