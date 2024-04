VIDEO: Piati proti piatim na ľade. Hromadná bitka hokejistov NHL vypukla už v prvých sekundách zápasu

Niektoré hviezdy NHL by sa uživili aj v ringu.

Hokejisti z klubov New York Rangers a New Jersey Devils si počas stredajšieho zápasu nič nedarovali a na ľade sa hneď po odpískaní buly strhla hromadná bitka. Napätie by sa medzi spomínanými americkými klubmi zámorskej NHL dalo už dlhodobo krájať. Ich zápasy patria k ostro sledovaným a oba newyorské tímy sa považujú za silnú konkurenciu, pripomína New York Post.

Účty sa rozhodli vyrovnať hneď v prvých sekundách zápasu po hodení puku. Všetci hráči si zvliekli rukavice a pustili sa do bitky. Vzniklo 5 párov, ktoré medzi sebou na ľade chaoticky bojovali v štýle MMA.

Keďže sa okrem brankárov do bitky zapojili všetci, ktorí boli v danej chvíli na ľade, rozdávali sa prísne pokuty. Rozhodcovia za agresívne správanie udelili až 8 vylúčení počas celého zápasu a 10 päťminútových trestov na lavici.

Konflikt medzi tímami bol dlhotrvajúci a stojí za ním Matt Rempe z klubu New York Rengers. Mladý Kanaďaň prednedávnom fauloval v zápase s New York Devils až dvoch hráčov. Výsledkom nešportového správania bola hromadná stredajšia bitka medzi oboma tímami.