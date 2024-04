RECENZIA: Monkey Man – Opičí muž Dev Patel alias Milionár z chatrče je indický John Wick

Dev Patel si spravil režisérsky debut s vydarenou akciou a vyzretým štýlom, no so slabším príbehom.

Podobne ako Bob Odenkirk (Better Call Saul) vo filme Nobody, aj Dev Patel sa prekvapivo stáva z dramatického herca akčnou hviezdou v snímke Monkey Man. Tú navyše aj sám režíroval. Patel si zahral Bobbyho, ktorý žije traumatickým životom. V minulosti prežil niečo, čo ho navždy poznamenalo (ako fyzicky, tak psychicky) a túži sa za to pomstiť.

Trénuje v neoficiálnych undergroundových zápasoch a ako dospelý sa vďaka práci v reštaurácii dostáva bližšie k svojmu cieľu. Keď ho konečne má na puške, zlyhá, bodnú ho a dvakrát postrelia.

Zdroj: Universal Pictures

Z obyčajného chlapa John Wick

Tu sa film začína lámať. Dovtedy šlo o poctivú akčnú záležitosť so serióznym tónom, keď Bobby nebol žiadny superhrdina, ale obyčajný chlap, ktorý svoj život zasvätil pomste. Dev Patel tu ukázal, že je zručný režisér už pri svojom debute. Poľahky zatiahol diváka do svojho indického sveta a vystaval príbeh tak, aby divák pozorne sledoval, čo sa v ňom deje.

Po Bobbyho postrelení sa to však trochu zhoršuje. Keď totiž začne po zázračnej záchrane pred utopením znovu trénovať, vdýchne akési korene stromu, ktoré z neho spravia Johna Wicka. Muž, ktorý ledva unikol smrti po súboji s dvomi nepriateľmi, sa na konci filmu ledva zapotí, keď ich zloží dvadsať.

Pomáhajú mu v tom členovia transrodovej komunity skrývajúcej sa v kostole, z ktorých sa stanú nájomní vrahovia zabíjajúci gangstrov. Celá táto dejová línia je poriadne bizarná, a ak niekto príde na to, čo mala znamenať, získava plusový bod.

Zdroj: Universal Pictures

Od veci transrodová dejová línia

Je skvelé, že filmári vkladajú LGBTI+ ľudí do príbehov tak, aby tam pôsobili prirodzene ako iní heterosexuáli. Lenže v tom prípade by sa ich príbehy nemuseli stále točiť iba okolo ich zápasu za svoje práva či prežitie. LGBTI+ ľudia by mali vo filmoch a v seriáloch predstavovať viac než len boj za svoje právoplatné miesto na planéte.

Tak či onak, v takejto podobe v tomto filme nemali čo robiť. Podobne ako hinduistické a náboženské témy či indické legendy. Len čo sa im režisér začne venovať, trpí tým inak skvelé tempo filmu. Nehovoriac o tom, že inak zaujímavé témy spracovali tvorcovia dosť nevýrazne a nudne. Platí to aj o ďalšom minipríbehu o politickej situácii v krajine, ktorý nemá emocionálne napojenie na hlavný dej a postavy.

Samotné indické prostredie je neopozerané a vytvára skvelú atmosféru. Režisér vďaka nej mohol film zasadiť do unikátnych lokácií a z filmu sršia nápadito zrežírované scény, obzvlášť v husto preľudnených uliciach.

Dev Patel sa chcel odkloniť od prístupu režiséra Johna Wicka Chada Stahelského. Ten si uvedomuje, že pri snahe o seriózny príbeh s komplexnými spoločenskými témami v akčnom filme môže veľmi vyhorieť, a preto sa o to ani nesnaží. Vďaka tomu sú jeho filmy poriadne našľapané a skvelo fungujú. Režisér Patel sa pokúsil o hlbší príbehový presah a nepodarilo sa mu to, čo zbytočne sťahuje kvalitu snímky.

Zdroj: Universal Pictures

Parádna krvavá akcia

Našťastie gro snímky stále tvorí skvelá akcia, špičková choreografia súbojov a veľmi vyzretý prístup k zachyteniu akcie na kameru. Len ťažko sa verí tomu, že Dev Patel nikdy predtým nerežíroval. Zaujme postavami, príbehom a poskladal aj zmysluplné akčné sekvencie, v ktorých sa postavy režú hlava-nehlava.

Skvelo sa na ne pozerá, aj keď ide o bitky jeden na jedného v menšom meradle, ale aj keď sa Bobby pustí do veľkej presily a stane sa z neho John Wick. Akurát sa treba pripraviť na to, že ide takmer výhradne o bitky telo na telo a vo filme nie je takmer žiadne strieľanie. Funguje to však na výbornú a vôbec to filmu nechýba, aj keď to vzhľadom na udalosti snímky nie je veľmi logické.

Zdroj: Universal Pictures

Akčné scény sa neopakujú a neustále prinášajú niečo nové, či už ide o štýl bitiek, alebo spôsob, akým ich natočili či nasnímali. Tvorcovia sa vyhrali s kamerovými uhlami a preletmi, odrazmi v zrkadlách a udržali dynamické tempo vďaka striedaniu jemne chaotickej, trasúcej sa kamery so statickejšou.

Film stojí na akčných scénach a bitkách a tie sa tvorcom podarili na jednotku. Sú brutálne a nie sú až také prehnané. Keď Bobby nepriateľa niekoľkokrát udrie, ten sa už znovu nepostaví. Dejové línie transrodových „kung-fu“ bojovníkov, ktorých si tvorcovia z brucha vytiahli, a rôzne hinduistické legendy ťahajú film dole, ale ak človek zájde do kina výhradne na akčný film so skvelými bojovými sekvenciami, bude veľmi spokojný. Monkey Man si zaslúži sedem bodov z desiatich.