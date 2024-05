KVÍZ: Ako dobre poznáš slovenské mýty a legendy? Zisti, čo vieš o našej mytológii

7 10

Na Trenčianskom hrade sa nachádza jedno miesto lásky, ku ktorému sa podľa povesti viaže ľúbostný príbeh. „Turecký paša Omar sa zamiloval do zajatkyne Štefana Zápoľského Fatimy. Za jej slobodu sľúbil Omar Zápoľskému, že na hrade _______, vďaka čomu sa toto miesto stane nedobytné. Spolu so svojimi druhmi sa pustil do práce, ktorá trvala takmer tri roky. Túto úlohu málokto prežil.“ Tipneš si, čo sľúbil Omar Štefanovi Zápoľskému?