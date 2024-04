Martin s Amy cestujú od Antarktídy po Aljašku: Hádky vyrieši naše veľké auto. Keď sedím dole a Amy je hore, nevidíme sa (Rozhovor)

Martin z Bratislavy a Amy z Bostonu majú spoločný sen: precestovať všetkých 193 krajín sveta. Už vyše roka pracujú z auta na púšti aj v džungli a momentálne spoznávajú Ameriku. Ako vyzerá ich život, čo je najdrahšie a koľko rokov ešte budú na cestách?

Tak ako mnoho ďalších cestovateľov, aj oni sa na svoju púť vydali počas pandémie koronavírusu. V súčasnosti sú na ceste z Antarktídy na Aljašku a o svojich zážitkoch, výdavkoch a skĺbení práce s cestovateľským snom ti porozprávajú v tomto rozhovore.

„Cestovanie na štyroch kolesách je romantické. Máme síce sprchu, ale nemáme záchod. Takže hľadáme záchody v okolí a spolu ich navštevujeme,“ hovorí so smiechom programátor a digitálny nomád Martin Kysel.

Pokiaľ cestuješ cez nejakú krajinu, ale v skutočnosti z nej nič nevidíš, iba prechádzaš, tak sa to neráta.

Martin a Amy spolu cestujú po Amerike. Zdroj: Martin Kysel

Kedy a ako ste začali cestovať?

Začali sme cestovať v októbri v roku 2022 a odhadujeme, že sa naspäť do Bostonu, odkiaľ sme štartovali, vrátime niekedy začiatkom roka 2026. Prvú cestu sme absolvovali mojím starým sedanom. V Mazde sme odšoférovali z Bostonu do Montany a neskôr do New Orleans.

Samozrejme, v tom aute nebol dostatok miesta a človek by v ňom asi dlhodobo bývať nevedel. Našli sme si teda kemperské auto, náš milovaný El Truckito, a rozhodli sme sa, že ním precestujeme z najjužnejšieho miesta Argentíny, Ushuaia, až na sever k arktickému oceánu.

Čo vás na cestách inšpiruje?Web nomadmania.com, kde si cestovatelia sami trekujú, kde boli a čo robili. Sú tam rôzne krajiny a regióny a my sa snažíme držať sa ich pravidiel cestovania.

Aké sú to pravidlá?Napríklad že pokiaľ cestuješ cez nejakú krajinu, ale v skutočnosti z nej nič nevidíš, iba prechádzaš, tak sa to neráta. Preto vždy v krajine zostaneme dlhšie. Niekedy až tak dlho, koľko trvá maximálna dĺžka víz.

V niektorých prípadoch teda aj tri mesiace. Máme za sebou Argentínu, Čile, Uruguaj, Brazíliu, Paraguaj, Bolíviu, Peru, Ekvádor aj Kolumbiu. Z Južnej Ameriky nám už chýba iba zopár krajín vrátane Venezuely.

Boli sme na Death Road, kde kedysi padali kamióny aj každý deň. Štatisticky je tam 300 mŕtvych ľudí za rok.

Dnes je už uzavretá a slúži len ako turistická pamiatka. Anyway, tesne pred koncom cesty som chytil kameň do zadného kolesa, preletel som cez riadidlá a zlomil som si rameno. Následne ma sanitka po tejto Death Road vzala do nemocnice v La Pas a ja som si tú cestu užil znova, s húkačkami.

Je náročné dostať sa pre nepriaznivú situáciu do Venezuely?Pre Slováka to je jednoduché, no pre Amy ako Američanku to predstavuje problém. Je to 6-mesačný proces, kde musí okrem rodného listu predložiť aj výplatnú pásku a mnoho ďalších dokumentov.

Venezuelský prezident Nicolás Maduro sa nedávno rozhodol prisvojiť si časť susednej Guyany a v krajine to poriadne vrie. Takže to tam ani veľmi nie je bezpečné. Vyzerá to teda zatiaľ tak, že Venezuela bude jediná krajina, ktorá nám bude chýbať na našom liste.

El Truckito, auto, na ktorom cestuje Martin s Amy po Amerike. Zdroj: Martin Kysel

A kde zvyknete nocovať? Odparkovať sa dá v kempoch, čo však so sebou prináša poplatky.