Sex na pódiu a ejakulácia rovno do publika. Na Erofeste sme videli striptíz, bičovanie aj najznámejšie pornohviezdy (Reportáž)

Nič podobné sme v živote nevideli a do smrti na to nezabudneme.

Článok obsahuje explicitné fotografie a podrobný opis priebehu akcie, preto nie je vhodný pre neplnoletého čitateľa.

Žena sa ukája drevenou rúčkou zo sekery a následne ejakuluje smerom do publika. Časť ľudí sa zdesene uhýba, ostatní to s nadšením prijímajú. Aj takéto šialené výjavy zažiješ na pražskom Erofeste, kde by všetci puritáni dostali ultimátny infarkt.

Program bol nabitý. Hromadné orgie, dámsky aj pánsky striptíz, shibari, akrobatické čísla, burlesque šou aj autogramiáda známych pornohviezd. Okrem toho návštevníkov čakalo množstvo inšpiratívnych prednášok, stand-up comedy, odovzdávanie Czech Erotic Awards a divoké after parties. Nehovoriac o množstve stánkov s najnovšími erotickými pomôckami.

Zdroj: Refresher/Martin Adam Pavlík

Erotický veľtrh bol 8. a 9. marca v PVA EXPO PRAHA, pričom podľa organizátorov sa tentoraz v Letňanoch zišlo až rekordných 21-tisíc zvedavcov. Niektorí prišli v latexe (našli sa aj takí, ktorí mali na vôdzke svojho otroka), iní dorazili dokonca úplne nahí, respektíve iba v teniskách.

Ako tichí pozorovatelia sme si pozreli kvantum všemožných vystúpení, vyspovedali herečky aj hercov z filmov pre dospelých, prebádali každý kút dvoch výstavných hál a nasali atmosféru tohto veľmi špecifického festivalu, na ktorom sa stretáva silná komunita milovníkov erotiky.

Zdroj: Refresher/Martin Adam Pavlík

Besné bičovanie, sexy šou vo vírivke a dobrovoľníčky na striptíz

Už po príchode do haly pútajú extravagantné outfity. Minisukne, sieťované pančuchy, vybíjané opasky, korzety, škrabošky. Nájdeme aj ľudí v bizarných maskách koňa či psa. Nikto to však nerieši a neobzerá sa za nimi. Všetci to berú ako úplne normálnu vec. Hneď pochopíme, že nech by sme prišli oblečení úplne v hocičom, nikto by nás nesúdil a neosočoval.

Sme zrazu v bezpečnej bubline bez konfliktov, urážok či bitiek. Na strkanie a nadávanie podráždených kyslých tvárí, ktoré bežne zažívame počas koncertov alebo iných hudobných festivalov, zabúdame. Ľudia sa správajú až prekvapivo zdvorilo, sú usmiati, a keď sa im niečo nepáči alebo s niečím nesúhlasia, povedia to slušne a bez zvýšenia hlasu.

Zdroj: Refresher/Martin Adam Pavlík

Po niekoľkých krokoch zbadáme zhluk ľudí. Keď pristúpime bližšie, aby sme zistili, čo vlastne pozorujú, započujeme zvláštne plieskanie. Žena v parochni s bičíkom v ruke besne bičuje do pol pása nahého dobrovoľníka. Chrbát má plný červených rán, no nevydáva ani slovko. Žiaden náznak bolesti. Po chvíli sa ho domina pokojne pýta, či je v poriadku. Mĺkvo prikyvuje a opäť prijíma jej nemilosrdné údery.