Jedli sme v novej reštaurácii influencera King Dubaja: Prekvapil nás sirloin steak, obrazy Ježiša aj víno Brada Pitta

„Veľa z našich hostí sú manažéri zo Švajčiarska, z Nemecka a Rakúska, ktorí tu robia biznis,“ hovorí slovenský Vlk z Wall Street o svojom podniku v Topoľčanoch.

Spojenie gastro a influencer často neveští nič dobré. Aspoň to sme si mysleli, kým sme minulý týždeň nezavítali do novej topoľčianskej reštaurácie Pepin Place. Tú si otvoril kontroverzný influencer, podnikateľ a majster satiry Peter Dubaj, známy aj pod pseudonymom King Dubaj či slovenský Vlk z Wall Street.

V minulosti sa preslávil videami, v ktorých sa chválil luxusným životom, drahými autami alebo sa len tak kúpal v bankovkách. Mnohým tým poriadne zdvíhal tlak. Dnes si však na internete stále rád uletí. Ešte pred tým, ako sme sa pustili do degustácie v Pepin Placee, sme Petra odchytili a spýtali sa ho, ako mu jeho instagramová persóna ovplyvňuje život, ale aj podnikanie.

„Môj imidž aj spôsob prezentácie sa za tie roky výrazne zmenil. Povedal by som, že King Dubaj dnes už nie je taký bláznivý. Človek dospieva a mení sa aj jeho osobnosť. Ale spätne by som nič nemenil. Áno, ľudia si mysleli, že som blázon. Treba si však uvedomiť, že sociálne siete nie sú skutočné a to, kým som na internete, nie som v súkromnom živote. Ak je človek obyčajný, na sieťach nemá šancu,“ hovorí pre Refresher.





„Keby som mal peniaze na podnikanie od rodičov, dnes by som logicky nemusel poskakovať na Instagrame, venovať sa reštaurácii a riešiť biznisy po nociach. Nemal by som absolútne žiadnu motiváciu makať na sebe ani sa ďalej rozvíjať. Áno, som z podnikateľskej rodiny. Ale odmalička mi vraveli: ,Ak niečo chceš, choď a zarob si na to,‘“ hovorí pre Refresher King Dubaj. Zdroj: Archív/Peter Dubaj

Peter sa v poslednom období venuje investovaniu do nehnuteľností v zahraničí a tomu vraj venuje sto percent času. Pred polrokom do portfólia prevzal reštauráciu Pepin Place, ku ktorej podľa jeho slov onedlho pribudne penzión.



„Väčšina ľudí šetrí na surovinách, a pritom to, čo dávame do tela a čím ho zásobujeme, je tá najdôležitejšia vec v našom živote. Na kvalitných ingredienciách a detailoch, ktoré väčšinou inde prehliadajú, sme založili aj Pepin Place,“ dodáva. Zisťovali sme, aký je podnik v skutočnosti, čo v ňom ponúkajú a ako nám bude chutiť.



Pepin Place ti ponúka zaujímavý repertoár zahraničných aj domácich špecialít. V reštaurácii si vychutnáš vyprážaný syr aj francúzske špeciality. Zdroj: Archív Pepin Place



V Pepine ťa privíta profesionálna obsluha aj obraz Ježiša

Už pri vstupe do reštaurácie, ktorá sídli v útulnej uličke, sme si uvedomili, že Pepin Place je svojský vo všetkých smeroch. Interiér balansuje na hranici decentného luxusu aj extravagancie a gýčovosti, no zároveň vytvára príjemné rodinné prostredie, ktoré sa prispôsobí každému typu eventu, oslave či špeciálnemu rande.



Peter nám prezradil, že za interiérom v skutočnosti stojí ženská ruka jeho matky, ktorá má záľubu v zbieraní starožitností a reštaurovaní starých nábytkov.

Okrem nesmierne milej a profesionálnej obsluhy, ktorá vie ochotne poradiť s výberom, ťa v podniku privítajú aj obrazy Ježiša Krista v sprievode svätcov, čo je, pochopiteľne, Dubajovou premyslenou satirou. Všetky prvky sú vyvážené a premyslené, podobne ako aj to, čo ti pristane na tanieri.