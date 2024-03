Dajana maľuje erotické obrazy: Už na základnej škole som kreslila sexy dievčatá v minisukniach. Učitelia ma hrešili (Rozhovor)

Vyspovedali sme mladú umelkyňu z Nitry, ktorej obrazy určite neprehliadneš.

Mladá žena trhá mäso zdochliny spolu s hyenami, ukája sa alebo močí v poli. Jej obrazy búrajú konvencie a zámerne provokujú. Ako sama vraví, umelci by sa nemali báť toho, že ich dielo bude nepochopené alebo odsúdené.

Dajana Hroššová alias Gothi Ana maľuje erotické obrazy, prevažne autoportréty, s explicitnou nahotou a animálnymi prvkami. Rafinovane pracuje s metaforami, symbolmi aj farebnosťou a napriek tomu, že zatiaľ len študuje na vysokej škole, už teraz má jedinečný, nezameniteľný štýl.

Vo svojom prvom mediálnom rozhovore v živote pre Refresher prezradila, čo chce svojím špecifickým štýlom povedať, ako na ňu reagovali učitelia na základnej škole, keď zistili, čo kreslí, aj to, či niekedy zažila cenzúru. Okrem iného rozobrala niekoľko svojich diel a pozvala nás na svoju najbližšiu výstavu v bratislavskej Fuge, ktorá sa začína už v pondelok 18. marca.

Skús sa nám na úvod trocha predstaviť. Ako by si sa charakterizovala?

Volám sa Dajana Hroššová, pochádzam z Nitry, študujem maľbu na Akadémii umení v Banskej Bystrici a momentálne som na stáži na bratislavskej VŠVU. Vo svojich dielach riešim sexualitu, hypersexualitu, feminitu a v poslednom čase aj maskulinitu.

Začínam totiž maľovať zápasníkov a bitky. Podsunul mi to môj profesor na škole. Vravel, aby som si skúsila namaľovať aj mužov, nielen ženy. A síce sa o bojové športy nezaujímam a nesledujem ich, zdá sa mi to sexy. (úsmev) Násilie ma fascinuje. Premýšľam, že by som sa šla pozrieť naživo na nejaký turnaj.

Prečo Gothi Ana? Bola si kedysi „gotičkou“? (smiech)

Hej, kedysi som bola. (smiech) Inšpirujú ma temné subkultúry, ale skôr len vizuálne.

Nepočúvaš teda gothic rock alebo tvrdý metal...

Nie, vôbec. Nikdy som také veci nepočúvala. (smiech) Baví ma viac rap, počúvam ho od detstva.

Vybrali ti túto prezývku kamaráti alebo si sa tak začala volať sama?

Raz mi niekto do komentára pod fotku, na ktorej som bola celá v čiernom, napísal „Gothiana“. Tak som si to privlastnila.

Ako ťa volajú kamoši?

Dajka. (smiech)

Na krku máš prívesok s veľkým trblietavým krížom. Si veriaca?

Neverím v inštitucionalizovanú cirkev. Som spirituálny človek a verím vo všetkých bohov a všetky entity. (smiech)

Odkedy sa venuješ umeniu a čo bol tvoj prvý impulz?

Už v detstve som si rada kreslila, ale nemala som v tomto smere vzdelanie. Na strednú som chodila na piaristické, cirkevné gymnázium. K tomu, aby som sa viac venovala umeniu, ma doviedla maliarka Jana Farmanová z Nitry.

Na strednej škole som bola najlepšia kamoška s jej dcérou. Pomohla mi pripraviť sa na prijímačky a dodala mi potrebné sebavedomie. Uvedomila som si, že na to mám. Z mojej rodiny sa nikto nevenoval umeniu, preto nikto nečakal, že niekedy budem maľbu študovať na vysokej škole.

V ktorom si ročníku?

V piatom. Končím však až o rok, pretože magisterský stupeň trvá u nás dva roky, a bakalársky štyri.

Na Instagrame máš mnoho netypických, erotických malieb s explicitnou nahotou. Mala si najskôr iný štýl, alebo si takéto veci maľovala už ako tínedžerka?

Som dosť ovplyvnená popkultúrou a áno, už keď som bola mladšia, práve takýto štýl bol mojím spôsobom vyjadrenia. Pamätám si, ako som v telke videla prvýkrát videoklipy od Britney Spears alebo Christiny Aguilery, kde bolo veľa tanečníc. Fascinovalo ma to. Bavila ma vtedajšia móda.

Už na základnej škole som preto kreslila sexy dievčatá v minisukniach. Po tom, ako som nastúpila do prvého ročníka na maľbu, som si potrebovala ukotviť svoj štýl. Spočiatku som vychádzala z anime, hentai a následne som prešla k autoportrétom.

Ako na to ľudia spočiatku reagovali?

Na základnej škole ma učitelia hrešili. Vraj také veci nemôžem kresliť.

Bol tento tvoj štýl, či už v rámci umenia, alebo imidžu, forma rebélie voči konzervatívcom, keďže si chodila na cirkevnú školu?

Určite hej. Páčila sa mi v tom čase napríklad Dita Von Teese, bývalá manželka Marilyna Mansona, preto som sa obliekala ako ona. Strašne ma za to na škole vraždili. (smiech) Keď som prišla na hodinu s červeným rúžom, už bolo zle.