Kukláči prepadli a zničili nesprávny dom. Jeho majiteľke teraz musí štát vyplatiť odškodné

Polícia v americkom štáte Colorado sa pri pátraní po ukradnutom kamióne a zbraniach spoliehala na mobilnú aplikáciu Nájsť. Kukláči na dome podozrivého rozbili baranidlom dvere a zničili cenný majetok, no až neskôr si uvedomili, že si pomýlili adresu. Obeťou ich omylu sa stala nevinná dôchodkyňa, ktorá za to od štátu dostane vysoké odškodné, informuje CNN.

Incident sa síce stal takmer pred dvoma rokmi, no sedemdesiatnička Ruby Johnsonová tvrdí, že trpí „vážnou fyzickou a emocionálnou tiesňou“ až dodnes. Mužov zákona „privítala“ len v župane a s kúpacou čiapkou na hlave.

„Denverská polícia sa objavila v dome pani Johnsonovej s ohromujúcou, zastrašujúcou a zbytočnou silou. Velenie tímu SWAT cez megafón nahlas nariadilo komukoľvek vnútri, aby odišiel so zdvihnutými rukami,“ uvádza sa v žalobe, ktorú podala coloradská Americká únia občianskych slobôd v mene poškodenej.

A 77-year-old Black woman sued a Denver detective who wrongly ordered a SWAT raid on her home looking for a stolen phone and firearms, based on "Find My iPhone" pings. Police detained Ruby Johnson for hours, using a battering ram and destroying belongings. They never apologized. pic.twitter.com/tYGXBjLApy

V žalobe je taktiež napísané, že jedinými dôkazmi o lokácii starého telefónu, ktorý sa údajne nachádzal v ukradnutom nákladnom aute, boli súradnice z aplikácie. No „použitie aplikácie jasne ukázalo, že umiestnenie iPhonu nebolo možné presne identifikovať a neexistoval žiadny dôkaz o tom, aby to bol práve domov pani Johnsonovej“.

A Denver police detective ordered a SWAT raid on the home of Ruby Johnson, an elderly Black woman, looking for stolen items based on an imprecise “Find My iPhone” ping.



Now 77-yo Ruby is suing for damages over the traumatizing police raid.



pic.twitter.com/0MrND0tP4y