Poznáme dátum premiéry novej série The Kardashians. Trailer nápadne pripomína kultovú Dunu

Fanúšikovia reality šou sa môžu tešiť na piate pokračovanie.

Obľúbenú realitu šou The Kardashians čaká pokračovanie. Stanica Hulu na svojom youtubovom kanáli zverejnila dych berúci trailer 5. série. Prvý diel si budete môcť pozrieť už 23. mája.

The Kardashians je obľúbená reality šou, ktorá autenticky zobrazuje život rodiny Kardashianovcov. V nej sestry prezentujú svoje osobné životy, čas s rodinou, ale i pracovné povinnosti a záväzky. Predtým ako The Kardashians začala produkovať Hulu, 13 rokov vychádzala obdobná šou s názvom Keeping Up with Kardashians, ktorá bola z dielne spoločnosti E!

Zdroj: Hulu/propagačný materiál

Trailer z púšte prirovnávajú k Dune

V upútavke na novú sériu sestry Kardashianové so svojou mamou pózujú na púšti. Majú na sebe svetlé outfity, ktoré dokonale ladia s prostredím, a celý klip pôsobí veľmi pokojne. V upútavke prezentujú motto novej série: „Prichádzajú svieže horizonty.“ Slogan môže znamenať, že nová séria bude iná ako predchádzajúce. Ako informuje portál E!, veľa fanúšikov prirovnáva módu a celý nádych klipu ku kultovému filmu Duna. Niektorým dokonca atmosféra pripomína Star Wars.

Hlavnú postavu vo filme Duna stvárňuje mladý herec Timothée Chalamet, ktorý od roku 2023 tvorí pár s jednou z Kardashianiek – Kylie Jenner. Fanúšikovia si myslia, že to môže mať súvis, a trailer komentujú slovami: „Zobuďte sa, zlatíčka, práve vyšla kolaborácia medzi novými Kardashiankami a Dunou.“