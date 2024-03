North West oznámila, že pracuje na svojom debutovom albume. Kontroverznú novinku predstavil aj Kanye West

Už teraz sa tešíme a sme zvedaví na to, ako bude znieť debutový album 10-ročnej hviezdy.

North West oznámila, že pracuje na svojom debutovom albume, ktorý dostane názov Elementary School Dropout, informuje spravodajský účet Pop Base. Najstaršia, 10-ročná dcéra Kim Kardashian a Kanyeho Westa, ktorý v súčasnosti vystupuje ako Ye, sa so svetom o túto novinku podelila v závere koncertu svojho slávneho otca a Ty Dolla $igna v Paríži, keď zaspievala časť z dvojskladby Talking/Once Again z albumu Vultures 1.

10-ročná North West strhla na seba všetku pozornosť ihneď po vydaní dvojskladby Talking/Once Again, v ktorej rapovala po boku nového rapového tandemu Y$ (Ye a Ty Dolla $ign, pozn. redakcie) a v texte mala aj referenciu na starší track svojho otca s názvom Off The Grid, a to konkrétne: „Don’t tryna test me. It’s gonna get messy. It’s gonna get messy,“ ktorý odkazuje na tieto lyrics: „Don’t try to test me, I keep it clean, but it can get messy.“

Mladá umelkyňa ukázala, že pravdepodobne zdedila talent po otcovi, čo potvrdzujú aj staršie slová Kim Kardashian, podľa ktorých je North vernou mini kópiou Kanyeho Westa. Už teraz sa tešíme a sme zvedaví na to, ako bude znieť debutový album North West a či si poradí s obrovským tlakom médií, ktorý ju nepochybne čaká po vydaní.

Mimochodom, názov albumu Elementary School Dropout odkazuje na úspešný debut Kanyeho Westa The College Dropout, ktorý vyšiel v roku 2004.

Kontroverznú novinku predstavil aj jej otec Kanye West, respektíve Ye, ktorý posunul vydanie druhej časti albumu z plánovej trilógie Vultures s raperom Ty Dolla $ignom a zároveň oznámil, že pokračovanie úspešného diela nebude na žiadnych streamovacích platformách, ako informuje Hypebeast.

Album plánuje predávať ako digitálny nosič za 20 dolárov na svojej webovej stránke. Túto informáciu však berieme s veľkou rezervou, keďže 47-ročný interpret mení svoje názory a rozhodnutia každý deň.

North West sa narodila 15. júna 2013 a je najstaršou dcérou Kim Kardashian a Kanyeho Westa. 10-ročná hviezda miluje pozornosť podobne ako jej rodičia, pričom s mamou navštevuje týždne módy a s otcom, slávnym raperom, nahrala aj svoju debutovú skladbu Talking/Once Again, ktorá má na Youtube približne 17 miliónov videní.