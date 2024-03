Garantujeme, že takúto hru si nehral. V The Alters si vytvoríš alternatívne verzie astronauta, ktoré sa medzi sebou budú hádať

The Alters ponúkne unikátny koncept príbehu, v ktorom budú všetky postavy vlastne jedným človekom.

Jan Dolski je zamestnanec vesmírnej spoločnosti, ktorý cestuje vesmírom na veľkej lodi. Po nehode sa však ocitne na nevraživej planéte a zistí, že loď nedokáže ovládať sám. Má však šťastie, vďaka neznámym látkam na planéte a superpočítaču v lodi dokáže vytvoriť alternatívne verzie seba samého.

Hráč si teda vytvorí svoje „klony“, akurát s tým, že každý je odlišný, s iným výzorom, minulosťou, správaním, technickým zameraním, vedomosťami a podobne. V podstate sú to úplne iní ľudia, ktorých spájajú niektoré životné udalosti.

Dolski tak vytvorí celá armádu vedcov, technikov, botanikov a podobne. Problém však nastane v momente, keď si hráč uvedomí, že každý má vlastné potreby, ambície a názory. Na lodi začnú vznikať konflikty, hádky a dusná atmosféra sa tak môže postarať o smrť.

The Alters ponúka ambiciózny a unikátny herný príbeh a mechanizmy. Navyše ide o nádherne vyzerajúcu sci-fi hru odohrávajúcu sa vo farebnom vesmírnom prostredí. Titul vyjde v priebehu tohto roka na PC, Xbox Series X/S a PS5. Za vývojom stoja tvorcovia z 11 Bit Studios (Frostpunk, This War of Mine).