Tom Hardy a Austin Butler sú členovia obávaného motorkárskeho gangu v 60. rokoch. Sleduj nový trailer na The Bikeriders

Trailer odhaľuje pozadie motorkárskeho gangu z Chicaga. Tom Hardy si kvôli filmu dokonca dal urobiť tetovanie.

Dlhoočakávaná dráma z roku 2023 The Bikeriders (pôvodný názov bol The Bikers) s hviezdami ako Austin Butler, Tom Hardy či Jodie Comer sa dočkala ďalšieho oficiálneho traileru.

Po silnom večeri na filmovom festivale v Telluride v roku 2023 bol tento film pripravený získať Oscara. Štrajk však jeho dokončenie o rok oneskoril, a tak oficiálne mieri do kín až teraz, informuje Variety.

Film inšpirovaný rovnomennou fotografickou knihou Dannyho Lyona sa začne premietať 21. júna. Dráma ťa prenesie do šesťdesiatych rokov na miesta, kde vznikal obávaný chicagsky motorkársky gang.

Hlavnou postavou 2,5-minútového klipu je Johnny v podaní Toma Hardyho, drsného zakladateľa motorkárskeho gangu, ktorý ukazuje, ako sa vandali dostali do popredia. Benny (Austin Butler) bude v tejto dráme mať značný obrat oproti filmu Dune: Part Two. V Bikeriders sa často dostáva do násilných súbojov.

Kathy, Bennyho manželka v podaní Jodie Comer, sa čoraz viac obáva problémov, do ktorých sa klub postupne dostáva. Hrozí, že ho celý rozvrátia. Práve ona je rozprávačkou príbehu o svojom mužovi a celom gangu.

Zdroj: Focus Features

Celý film distribuuje spoločnosť Focus Features a Universal Pictures. The Bikeriders v réžii Jeffa Nicholsa stál 40 miliónov dolárov. Americký filmár prezradil aj zákulisné informácie. „Asi dva dni pred začiatkom nakrúcania som dostal správu od Toma Hardyho. Bol to obrázok, ktorý mal vytetovaný na tele. Prezentoval mi ho so slovami: ‚Ten film nech je dobrý.‘“

„Ak si Tom Hardy dokáže dať urobiť toto tetovanie pred natočením jediného záberu v tomto filme, musí existovať človek, ktorý si ho pôjde dať urobiť tiež. Tak zistíme, aký inšpiratívny je tento trailer,“ povedal Nichols.