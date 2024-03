Prečo Dáni vyzerajú ako z módneho časopisu? Toto sú 4 triky, ktorými si osvojíš ich cit pre módu

Cesta do práce je pre niektorých obyvateľov Dánska malou módnou prehliadkou.

Prečo ľudia v Dánsku vyzerajú prirodzene cool a sebavedome? Fashion week v Kodani už získal pozornosť svetových médií a mesto sa zaradilo medzi ostatné mekky módy, akými je Miláno, Paríž, New York a Londýn.

Pozreli sme sa na odporúčania ľudí, ktorí sa venujú módnemu priemyslu a žijú v Kodani. Zozbierali sme tak niekoľko trikov, ktoré ti pomôžu vniesť trocha dánskeho stylingu do tvojho šatníka.

1. Sú majstri vo vrstvení

Vďaka premenlivej klíme sa Dáni stali majstrami vo vrstvení oblečenia a svoj outfit dokážu počas dňa prispôsobiť počasiu. Nezáleží na tom, aké je práve ročné obdobie.

„Cez leto je bežné, že Dánky majú pod šatami plavky. Navyše majú so sebou aj nejaké džínsy, ktoré si môžu obliecť večer, keď bude trochu chladnejšie,“ vysvetlila v rozhovore pre Vogue dánska modelka Rose Hermansen.

Dodáva, že takéto kombinovanie vecí, ktoré sa na prvý pohľad k sebe nehodia, odráža fakt, že ľudia v Dánsku radi trávia svoj voľný čas vonku. „Ľudia si oblečú, čo majú práve poruke, a vytvárajú tak vtipné kombinácie vzorov a textúr. To je veľmi dánske,“ dopĺňa modelka.

Ak to vyzerá, že ideš so psom von o šiestej ráno, bežíš do obchodu uprostred varenia alebo čakáš kuriéra, robíš to správne.

Vrstvenie všetkého možného je pre módnych Dánov také typické, že sa na ňom bavia aj používatelia na Tiktoku. Maxi šaty, farebné ponožky, bežecké tenisky, sveter, balaclava, veľký kabát a taška – a si ready na fashion week v Kodani.

2. Neboja sa vytŕčať z davu

Najmä v minulosti bola miestna móda dokonalou ukážkou minimalizmu a nápaditých outfitov výhradne v neutrálnych farbách. „Myslím si, že v našom štýle sa stávame sebavedomejšími a nezávislejšími, zatiaľ čo pred niekoľkými rokmi to bolo o splynutí s davom,“ priblížila dánska návrhárka šperkov Caroline Sillesen.

Fashion influencerka Alberte Gregersen tvrdí, že pri stylingu ju inšpiruje samotná Kodaň. „Toto mesto je plné farebných budov a peknej architektúry, ktorá ma inšpiruje k väčšej hravosti pri obliekaní. Milujem bicyklovať sa po Kodani a nasávať inšpiráciu z okolia a okoloidúcich ľudí,“ uviedla pre Harper's Bazaar.

Cesta do práce je pre niektorých Dánov malou módnou prehliadkou. Na záberoch nižšie si môžeš pozrieť kreatívny streetstyle, ktorý predviedli ľudia v uliciach počas februárového fashion weeku v Kodani.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Copenhagen Fashion Week (@cphfw)

Podľa fashion influencerky Maye Soul je Kodaň malé hlavné mesto s obrovským egom a zmyslom pre štýl. „Milujem, keď sa prechádzam a pozerám sa na iné mamičky s kočíkom, a myslím si, že väčšina z nich vyzerá roztomilo. Ľudia tu chcú vyzerať cool, aj keď sú v teplákoch a pršiplášti. Pozornosť upriamená na detaily je veľmi kodanská vec a to sa mi páči,“ vysvetlila v rozhovore pre Harper's Bazaar.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Copenhagen FROW (@copenhagenfrow)

Influencerka Simone Noa Hedal dodáva, že outfity Dánov sú často farebné a hravé. Nepotrebujú kopírovať žiadne trendy, dôležitejšie je cítiť sa vo svojom oblečení pohodlne a sebavedome.

3. Pohodlie je základ

Dáni síce vyzerajú cool, ale predovšetkým dbajú na funkčnosť a pohodlie. Tento fakt nie je až taký prekvapivý, keď si uvedomíš, že jedným z hlavných spôsobov prepravy po meste je pre nich bicykel.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Copenhagen FROW (@copenhagenfrow)

„Všade bicyklujeme a toto počasie sa veľmi mení, takže aj keď pracuješ v korporátnej firme, vždy máš niekde odložené tenisky,“ komentuje návrhárka Caroline Sillesen. K popularite nosenia tenisiek k čomukoľvek výrazne prispeli aj Dáni.

Zosobnením tohto špecifického škandinávskeho štýlu a funkčnosti sú aj najnovšie tenisky od dánskej značky ECCO. Model ECCO Soft 60 bol navrhnutý pri príležitosti 60. výročia značky. Soft je pre značku ikonickým modelom a bestsellerom už dekády.

V najnovšej kolekcii ho však výrobcovia vylepšili a vďaka tomu sú topánky ľahké a veľmi pohodlné. Tento model obsahuje typ rozpínajúcej sa peny, ktorá sa počas chôdze prispôsobuje krivkám tvojich chodidiel.

ECCO je jediným výrobcom, ktorý túto penu kombinuje s technológiou FLUIDFORM™. Tá bez štepovania alebo lepenia plynulo spája zvršok obuvi s podošvou. Diely sú utesnené pomocou ľahkého tekutého materiálu, takže sú odolnejšie a udržia ťa v suchu. Zvršok tenisky tvorí kvalitná zrnitá koža.

Dámsky model Soft 60 je dostupný v piatich farbách – zelenej, čiernej, bielej, hnedej alebo oranžovej. Pri pánskej verzii máš na výber z bielej, čiernej, zo svetlomodrej a z béžovej farby. ECCO Soft 60 sú dostupné na webe aj v kamenných predajniach a vyjdú ťa na 170 eur.

4. Víťazná kombinácia

„Nadčasové a kvalitné veci, vintage úlovky a bizarné doplnky sú víťaznou kombináciou pre každého štýlového Dána,“ zhrnula Rose Hermansen. Modelka dodáva, že rada vyhľadáva lokálne značky alebo secondhandy, ktoré sa vyhýbajú konceptu fast fashion a krátkodobým trendom.

„Som veľkým fanúšikom skladania outfitu z kúskov vo všetkých cenových rozpätiach a s množstvom vintage úlovkov. Baví ma vintage a vždy, keď cestujem, chodím na lov do secondhandov,“ dodáva fashion influencerka Emili Sindlev.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Copenhagen FROW (@copenhagenfrow)

Dáni milujú jedinečnosť, ktorú predstavujú vintage úlovky. V kodanských secondhandoch často nájdeš kvalitné dizajnérske kúsky. Takisto veľmi dbajú na udržateľnosť a pri nákupe oblečenia si všímajú etický prístup značiek, nadčasovosť a kvalitu. Škandinávska móda nabáda k noseniu obľúbených vecí znova a znova.

„Množstvo škandinávskych značiek uprednostňuje kvalitnejšie, ekologické materiály oproti lacnejším a masovo vyrábaným látkam,“ uzatvára profesionálna stylistka Nnenna Echem.