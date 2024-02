Myslel si, že vyhral 340 miliónov. Ukázalo sa, že spoločnosť urobila chybu, a žreb bol neplatný

„Len to vyhoď. Nedostaneš zaplatené. Tam je odpadkový kôš,“ povedali mu, keď si prišiel po peniaze.

Muž z Washingtonu žaluje miestnu lotériu Powerball za to, že mu zamietli uznať jackpot v astronomickej hodnote. Podľa správy z New York Post si John Cheeks kúpil „výherný“ žreb ešte v januári 2023 a zvolil zvyčajné čísla, ktoré vyberal na základe dátumov narodenia svojich blízkych. Nemyslel si, že môže mať šancu vyhrať, a tak mu neprekážalo, keď zmeškal živé žrebovanie. O tom, čo nasledovalo, sa mu ani nesnívalo.

Výsledky žrebovania skontroloval v nasledujúci deň na webovej stránke DC Lottery a to, čo uvidel, ho naozaj prekvapilo – na výhernom žrebe boli jeho čísla a on práve vyhral 340 miliónov amerických dolárov, čo je v prepočte vyše 314 miliónov eur. Veril, že sa práve stal multimilionárom. „Zavolal som priateľovi. Povedal mi, nech to odfotím, a tak som aj urobil,“ povedal Cheecks pre stanicu NBC 4. Jeho číselná kombinácia bola údajne na stránke zverejnená ešte niekoľko dní, no líšila sa od tej, ktorá bola zaznamenaná počas živého prenosu.

Povedali mu, nech žreb hodí do koša

Keď Cheeks prišiel do centra výhier DC Lottery, povedali mu, že nie je víťazom. „Len to vyhoď. Nedostaneš zaplatené. Tam je odpadkový kôš,“ spomína na slová pracovníka. Vyplatiť tristomiliónový jackpot mu spoločnosť zamietla, tvrdí, že došlo k chybe a zverejneniu nesprávnych čísel. Powerball lotériu preto zažaloval a žiada finančné odškodné. „Povedali, že jeden z ich zamestnancov urobil chybu,“ povedal Richard Evans, Cheeksov právny zástupca. „Ešte som nevidel dôkazy, ktoré by to naznačovali.“

Výhra nakoniec vzrástla na hodnotu takmer 700 miliónov eur, no prevzal si ju niekto iný.