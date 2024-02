Seriálová Daenerys pomáha ľuďom s ochorením mozgu. Za jej zásluhy pre spoločnosť ju vyznamenal sám princ William

Sama v minulosti totiž utrpela zranenia mozgu počas natáčania legendárneho seriálu. Priznala, že jej trvalo dlho, kým sa vrátila do normálneho života.

Na seriálový trón sa síce nedostala, no predsa len sa dočkala kráľovského uznania. Matka drakov Daenerys Targaryen z kultového seriálu Hra o tróny bola v stredu vyznamenaná prestížnou britskou cenou MBE, ktorú jej odovzdal samotný princ William. Podľa magazínu People bola Emilia Clarke spolu so svojou matkou Jennifer ocenená za zásluhy charitatívnej organizácie SameYou, ktorá poskytuje pomoc ľuďom s poranením mozgu.

Výber druhu charity nie je náhodný – sama totiž počas svojho života utrpela krvácanie do mozgu, a to dokonca dvakrát. „Robíme to preto, aby sme sa pokúsili pomôcť iným ľuďom, ktorí to robia oveľa dlhšie ako my, urobiť zmeny, ktoré ľudia tak zúfalo potrebujú,“ priblížila Jennifer. Dvojica si v minulosti vytrpela svoje, v rokoch 2011 a 2013 seriálová kráľovná utrpela závažné aneuryzmy, z ktorých sa dlho zotavovala. Fanúšikom prezradila, že jej trvalo dlho, kým sa opäť stala „normálnym človekom“. Práve to bol dôvod založenia organizácie, ktorá pomáha ľuďom zotavujúcim sa po pobyte v nemocnici.

Vie, čím si prešli

„Životy ľudí sa po poranení mozgu úplne zmenia a jadrom našej práce je zotavenie – nie sú to len prvé týždne, čo potrebujete pomoc, pomoc potrebujete roky,“ priblížila Emilia pre magazín. „Chcem spojiť ľudí s niekým, kto má odpovede a vie ich chytiť za ruku a povedať im, že nie sú sami. Byť pri tom, keď je niekto vystrašený, zmätený alebo nahnevaný, je jednou z najláskavejších vecí, ktoré môžete urobiť.“

Prostredníctvom organizácie SameYou ženy šíria povedomie o zraneniach mozgu a získavajú peniaze pre tých, ktorých zdravotné ťažkosti postihli.

Príspevok, ktorý zdieľa The Prince and Princess of Wales (@princeandprincessofwales)



„Od Westerosu po Windsor, naozaj ma teší, že môžeme dnes @emilia_clarke a jej mamu Jennifer vyznamenať za ich charitatívnu prácu s @sameyouorg na podporu starostlivosti o zotavenie po poranení mozgu. 🎖️ Gratulujeme všetkým dnešným príjemcom!“ napísal tím princa a princeznej z Walesu na sociálnej sieti.

Matka s dcérou nadšene pózovali, kým im princ odovzdával vyznamenanie. „Mať takéto ocenenie... čerešnička na torte,“ prezradila Emilia.