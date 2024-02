Normani z Fifth Harmony oznámila svoj prvý sólový album. V sexy outfite na vesmírnej rakete ohlasuje príchod novej éry

Presný dátum zatiaľ nie je známy, no fanúšikovia sa ho s istotou dočkajú už tento rok.

Speváčka Normani, bývala členka dievčenskej americkej kapely Fifth Harmony, oznámila nový sólový album s názvom Dopamine.

„Plačem, keď to píšem. Dopamine Album,“ napísala k príspevku na Instagrame, v ktorom zverejnila cover a svojich priaznivcov informovala o veľkej novinke. Fanúšikovia si zároveň všimli, že Normani pred oznámením albumu vymazala všetky doterajšie príspevky. Ako uvádza magazín Variety, ide o „častý spôsob, akým umelci symbolizujú príchod novej éry“.

Bližšie informácie vrátena dátumu uvedenia albumu zatiaľ nie sú známe. No speváčka už na sociálnych sieťach publikovala úryvok z novej piesne, ktorá bude pravdepodobne súčasťou albumu. Fanúšikovia na to čakali už od rozpadu populárneho dievčenského kvinteta a prvé informácie o tom, že by sme sa albumu v budúcnosti mohli dočkať, speváčka naznačila ešte v roku 2022.

Normani má na konte niekoľko úspešných spoluprác s inými uznávanými umelcami vrátane tej so Samom Smithom (Dancing With a Stranger), Khalidom (Love Lies) či Cardi B. Uspela aj v prestížnych hudobných rebríčkoch. Duet s Cardi B Wild Side sa dostal na 14. miesto v rebríčku Billboard Hot 100 a jej skladba Motivation obsadila 40. miesto.