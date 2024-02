Paľo Habera si zabehal s Korčokom: Chcel som zistiť, či vydrží. Súčasne podporil LGBTI+ ľudí aj Ukrajinu

Spevák zároveň otvorene vyjadril podporu LGBTI+ ľuďom a Ukrajine.

Spevák Pavol Habera v príspevku na Instagrame zazdieľal fotky zo spoločného behu s kandidátom na prezidenta a bývalým ministrom zahraničných vecí Ivanom Korčokom. Zároveň otvorene vyjadril podporu LGBTI+ ľuďom a Ukrajine.

„Každý manažér by svojmu spevákovi odporučil, aby sa nikdy nevyjadroval k politike, pretože to nerobí dobrotu v rámci jeho kariéry, a veľa spevákov túto zásadu poctivo dodržuje,“ začal Habera. Zároveň dodal, že on nie je taktik a svoje názory vždy prezentuje otvorene.

Napriek tomu, že spevák už dlhé roky žije v Česku, k Slovensku má stále veľmi blízky vzťah. „Každú chvíľu som doma, lebo aj tu mám svoju rodinu a, mimochodom, mám stále len slovenské občianstvo,“ napísal a vysvetlil, že výber prezidenta nechce nechávať na náhodu.

„Každé voľby ideme k urnám, aby sme niekoho zvolili. Väčšinou niekoho, koho poznáme veľmi povrchne (z médií) alebo väčšinou nepoznáme vôbec! A potom volíme niekoho, kto sľúbi najviac!“ napísal.

Korčoka pozval na spoločný beh. „Skrátka, či si nechce so mnou zabehať, že či vydrží. Ale hlavne nech ma pustí trochu do svojho sveta.“ Habera chcel spoznať názory bývalého ministra.

O záber zo stretnutia sa podelil aj Korčok. „Podebatili sme o všeličom, pospomínali na volejbalové časy – jeho v Brezne, moje v Banskej Bystrici. Paľo, si v dobrej forme nielen na pódiu, ale aj fyzicky,“ odkázal spevákovi kandidát. Ľudia ho v komentároch vyzývajú na spoločný beh.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Ivan Korčok (@ivankorcok)

Podporil LGBTI+ ľudí aj Ukrajinu

Habera sa na Instagrame jednoznačne postavil za práva LGBTI+ ľudí a podporil pomoc pre Ukrajinu. „Tak, aby sme to teda vybavili všetko naraz – som za registrované partnerstvá, nemám najmenšie problémy s LGBT komunitou, som proti akejkoľvek vojne a určite je správne čo najviac pomáhať nášmu susedovi,“ napísal.

Konflikt u našich susedov je podľa speváka čierno-biely. „Rusko im zabíja ľudí, berie a ničí im krajinu,“ povedal na margo Ruska. Haberov krok v komentároch pochválilo viacero známych Slovákov, našli sa však aj takí, ktorých svojim vyjadrením sklamal.

„Milý Palo, Vy ste super! Ďakujem! Pomaly, ale isto zabúdam na Vaše kraťasy a účes (viete ktoré!) a pretransformovávam svoje sympatie k Vám na také tie obdivuhodno-múdro-odvážne!“ napísala v komentári herečka Krstína Tormová.

Jeho vyjadrenie názoru podporil aj raper Pil C, speváčka Katarína Koščová, bloger Čoje, ale aj mnohí ďalší. Samozrejme, v diskusii sa objavili aj komentáre fanúšikov, ktorých príspevok šokoval či dokonca rozhneval. „Pali, to snáď nieeeee, a tak som verila, že ostanete mimo politiky, že prečo si kaziť meno a veci druhými, sme tu sami za seba, no škoda Vás, za mňa veľké sklamanie, že ste sa do toho vtiahli, hlavne pri živote v Čechách, až neuveriteľné,“ napísala Zuzana.