FOTO: Influencerka Mikela Vlček si na chrbát vytetovala svoju podobizeň aj s korunou. Postupne si dotetuje obrázky celej rodiny

Podnikateľka sa zviditeľnila počas dokumentovania svojej premeny, keď sa jej podarilo zhodiť veľké množstvo kilogramov.

Mikela Vlček sa preslávila svojím podrezaným jazykom a priamym vystupovaním na internete. Najnovšie sa spolu so svojím manželom zúčastnili šou Bez servítky. Teraz pre zmenu svojich fanúšikov prekvapila tetovaním na chrbte s vlastnou podobizňou.

Mikela je s „kerkou“ spokojná a s pýchou ju nosí na ľavej lopatke. Exkluzívne pre Refresher prezradila detaily tohto svojho počinu. „Je to umelecký obrázok a postupne si dotetujem ďalších členov rodiny. Svoju dcéru s princeznovskou korunkou, aj manžela. Beriem to ako umelecké dielo v avatar prevedení.“ Dodala, že len samu seba by si tam nedala, ale chce tam mať takto navždy celú rodinu. Tetovač však začal od nej, postupne dotetuje zvyšok príbuzných.

Zdroj: Instagram/@miri_vlcek

„Aj môj muž to tak má, on má tiež svoju rodinu, ale je to robené z fotky zo svadby. Ja budem mať obrázok,“ povedala nám na záver Mikela, ktorú sme zastihli cestou na box.

V minulosti bola influencerka striptérkou a na túto prácu ešte donedávna v dobrom spomínala. „Kebyže mám vrátiť čas, tak určite do toho idem znovu. Ale teraz už v mojom veku a v mojej pozícii by som sa do toho nikdy nevrhla,“ vyjadrila sa v minulosti pre portál Odzadu.

Aktuálne ju na Instagrame sleduje takmer 70-tisíc ľudí. Prezentuje sa najmä ako podnikateľka v oblasti zdravia a krásy.