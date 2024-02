Stand-up komik Matej Makovický si pochvaľuje život s dvomi ženami. Všetko sa dá vyriešiť nafukovacími posteľami, tvrdí

Bežné monogamné vzťahy ho oberali o slobodu. Teraz sa cíti šťastnejší, spokojnejší a myslí si, že sa mu zlepšila aj kvalita života.

Známy stand-up komik Matej Makovický zo Silných rečí priznal, že žije polyamorným spôsobom života. Vyštudovaný sociológ tvrdí, že v ňom našiel slobodu a vyhovuje mu to viac ako tradičný vzťah, povedal v rozhovore pre TV Markíza.

Polyamória podľa Makovického nemá jasnú definíciu. Jej základom je komunikácia medzi partnermi a nastavené pravidlá. Vo všeobecnosti to v praxi vyzerá tak, že máš súčasne viac romantických partnerov a partneriek.

„Mojou základnou mantrou je, že chcem s tými ľuďmi tráviť čas a chcem, aby boli spokojní a o všetkom informovaní,“ dodal.





„Sú rôzne. Majú rozličné formy, podľa toho, ako si to dané osoby nastavia. Nemusí to byť dokonca vzťah len medzi dvomi osobami, ale aj medzi viacerými naraz. To však nie je môj prípad,“ vysvetlil.

Monogamné vzťahy ho oberali o slobodu

Bežné dlhoročné monogamné vzťahy, v ktorých žil v minulosti, ho oberali o slobodu Teraz sa cíti šťastnejší, spokojnejší a myslí si, že sa mu zlepšila aj kvalita života. „Spätne zisťujem, že mi nevyhovovalo to, že som nemal väčšiu slobodu. Všetko, čo som chcel robiť, som musel filtrovať cez ten vzťah. Tým nenarážam na sexuálne veci alebo niečo podobné,“ podelil sa o svoje pocity.

V súčasnosti tvorí pár s dvomi ženami a tento spôsob života vedie už päť rokov. „Zrazu som zistil, že je to pre mňa úplne v poriadku. Nielenže mi to neprekážalo, dokonca to bolo pre mňa príjemné. Sedelo mi to viac ako ktorýkoľvek iný vzťah z minulosti,“ povedal Makovický s tým, že mu takýto vzťah navrhla jedna z jeho partneriek.

Žiarlivosť nerieši

Nezhody či iné problémy súvisiace so spoločným bývaním nerieši, keďže býva sám a v blízkej budúcnosti to neplánuje meniť. „Všetko sa dá vyriešiť nejakou hosťovskou izbou, prípadne nafukovacími posteľami,“ poznamenal.

Jednoznačný pohľad má obľúbený komik aj na žiarlivosť. „Ak žiarlim, je to môj problém a moja neistota. Ak všetko funguje podľa hraníc, ktoré sme si vopred nastavili a aj naďalej žiarlim, tak to nie je chyba toho druhého. Majetníckosť vo vzťahoch absolútne neuznávam.“