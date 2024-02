Mohammad z Kuvajtu robí plastického chirurga v Bardejove: O plastiky je na východe záujem, bizarné požiadavky odmietam (Rozhovor)

Mohammad prišiel na Slovensko ešte v roku 1995, pričom tvrdí, že o našej krajine vtedy nevedel vôbec nič. Dnes vylepšuje ľudí (a prevažne ženy) v Bardejove.

Zahraniční lekári nie sú na Slovensku žiadnou raritou. Integrácia a medzinárodná spolupráca zaistila, že v posledných desiatkach rokov u nás študovalo množstvo ľudí zo zahraničia, ktorí sa po štúdiu nevrátili domov, ale našli si ho tu na Slovensku. Do danej skupiny patrí aj Mohammad Shamsaldeen, lekár z Kuvajtu, ktorý do našej krajiny, konkrétne do Košíc, prišiel takmer pred 30 rokmi.

V rozhovore pre Refresher porozprával o začiatkoch na Slovensku, o práci plastického chirurga, rôznych zákrokoch, ale aj o tom, v akej situácii odmieta potenciálnych pacientov. Neobišli sme ani témy silného trendu estetických úprav, rozdielov medzi Kuvajtom a Slovenskom či rasizmus, s ktorým sa podľa vlastných slov stretáva aj dnes.

Zdroj: REFRESHER / Timotej Gašper

Na rozhovor nás MUDr. Shamsaldeen pozval do svojho prostredia, teda ambulancie plastickej chirurgie v bardejovskej nemocnici. Pred vstupom do budovy sa orientujeme na základe informačných tabúľ, ktoré nás posielajú na 1. poschodie.

Prichádzame s malým predstihom a sadáme si na lavičku pred ambulanciou, kde okrem nás čaká ešte zopár pacientov. Spoza dverí je ihneď počuť slovenský jazyk s netradičným prízvukom, ktorý však dopĺňa na pocit uvoľnená atmosféra s občasným smiechom.

Zdroj: REFRESHER / Timotej Gašper

A nebol to len pocit. Po vstupe do miestnosti nás MUDr. Shamsaldeen milo privíta a usádza na stoličku pri jeho stole, počas čoho už otvorene debatujeme uvoľnene o všetkom, čo nás v tej chvíli napadne.

Ako sa lekár z Kuvajtu vlastne ocitne v Bardejove?

V Kuvajte sme mali od ministerstva zdravotníctva a vlády možnosť ísť študovať do zahraničia. Naša univerzita mala podpísanú medzinárodnú spoluprácu s množstvom štátov na západe aj na východe. Vybral som si Slovensko a v roku 1995 som nastúpil na štúdium v Košiciach.

Tým, že som strávil štúdium na východnom Slovensku, obľúbil som si ho, a aj preto som sa neskôr rozhodol usadiť v Bardejove. Mal som ponuky aj od iných nemocníc, no Bardejov mi prišiel ako skvelá voľba, predsa len nejde o malé, ale ani o prehnane veľké mesto. Tiež vedenie nemocnice bolo veľmi ústretové a milé, takže dohodu sme našli rýchlo.

Zdroj: NsP Sv.Jakuba n.o. Bardejov

Ako je na tom zdravotníctvo v Kuvajte?

Čo sa týka peňazí, je tam, samozrejme, vyšší plat. V kuvajtskom zdravotníctve je viac financií, preto tam je iná technika či postupy. Zaujímavé je to tam s personálom. Veľa lekárov sa vráti pracovať do Kuvajtu z rôznych krajín sveta, tým pádom so sebou prinesú odlišné metódy a postupy.

Každý chce zároveň dokázať, že práve jeho technika je najlepšia. Štúdium medicíny je sčasti porovnateľné, no má to aj viacero rozdielov. Študuje sa tam sedem rokov, zatiaľ čo na Slovensku šesť. Zároveň sa tam medik dostane do nemocnice až v piatom ročníku štúdia, tu je to už v treťom. Kuvajtské štúdium medicíny je teda viac o praxi.

Čo je aktuálne najviac trendové v plastickej chirurgii, ktoré zákroky vykonávate najčastejšie?