Kontroverzná Rachellkka aj zápasník Pirát Krištofič. Poznáme všetkých súťažiacich Survivoru 2024

Nová séria Survivoru čoskoro odštartuje.

Kto vyhrá slávnu reality šou Survivor a odnesie si 100-tisíc eur? Televízia Nova zverejnila kompletný zoznam súťažiacich, ktorí sa na ostrove v Dominikánskej republike stretnú kvôli získaniu vytúženej odmeny.

„Na nový ročník sa veľmi teším, pretože mám dojem, že s každou ďalšou sezónou sa posúva aj kvalita hráčov. Takže pokiaľ sa v minulej sezóne pomer skutočne kvalitných hráčov blížil k polovici, tak verím, že v tej aktuálnej to bude nadpolovičná väčšina, ktorá bude hrať skutočne naplno a to mi robí vždy radosť. Myslím, že to bude riadna sranda,“ hovorí moderátor Ondřej Novotný.

Pozri sa, komu už za pár týždňov budeš môcť držať palce:

SAMUEL „PIRÁT“ KRIŠTOFIČ, 34 rokov, bojovník MMA

Bojovníkovi Samuelovi Krištofičovi vo svete MMA šprotu nikto nepovie inak ako Pirát. Na konci minulého roku sa v Oktagone hrdil skalpom Karlosa „Terminátora“ Vémolu, ktorého nemilosrdne knokautoval už v prvom kole. Na ostrove má v pláne hrať hru na zločinca s tvárou medvedíka. Ostatných súťažiacich je pripravený získať si predovšetkým svojím humorom.