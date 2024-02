Disney oznámilo Zootopiu 2, Moanu 2 a ďalšie očakávané animáky. Marvel dostáva stopku

Štúdio Disney oznámilo, na aké dátumy chystá premiéry svojich najočakávanejších animákov. Prekvapením bolo oznámenie celovečerného pokračovania Moany z roku 2016. Disney dlhé roky pracovalo na seriáli, ktorý však transformovalo do filmu.

Ten vyjde 27. novembra exkluzívne v kinách. Kompletne sa zmenil kreatívny tím vrátane režisérov a tvorcov hudby. Okrem toho sa fanúšikovia Moany môžu tešiť na hraný remake s Dwaynom Johnsonom, ktorý vyjde v lete 2025.

Disney oznámilo aj film Zootopia 2. Očakávané pokračovanie vyjde 26. novembra 2025. Frozen 3 a Toy Story 5 vyjdú v roku 2026. Šéf Disney Bob Iger zároveň oznámil, že budú vydávať a pracovať na menej filmoch a seriáloch zo sveta Marvelu. Chcú sa sústrediť na známejšie postavy a série.

Bob Iger says output of content is being reduced at Marvel Studios with focus on some of its stronger franchises. pic.twitter.com/1NKuNwIb2P