Historický športový úspech Slovenska: naše reprezentantky získali na majstrovstvách sveta úctyhodné miesto

Konkurencia bola veľká. Prvé tri miesta patria Číne, Španielsku a Japonsku.

Od 2. do 18. februára sa v Katare koná svetový šampionát v plaveckých športoch DOHA. Slovenský tím akvabel si na majstrovstvách sveta vybojoval skvelé 11. miesto, čím si pripísal historický úspech. Plavkyne postúpili do finále na šampionáte po prvý raz, informoval portál Šport.noviny.sk. Prvé miesto získali akvabely z Číny, 2. miesto patrí Španielsku a tretiu priečku obsadilo Japonsko.

Akvabely si oproti minulým rokom polepšili o 4 priečky z 15. miesta. Slovenský tím pozostával z ôsmich akvabel. Reprezentovali nás Veronika Asvanyiová, Michaela Bernáthová, Chiara Dikyová, Hana Markušová, Lea Krajčovičová, Viktória Reichová, Žofia Strapeková a Liza Zemanová.

Viktória Reichová obsadila skvelé miesto aj v samostatnej kategórii. Okrem tímovej zostavy totiž Slovensko získalo 11. miesto aj vo finále voľného sóla na MS v plaveckých športoch v Dauhe. Reichová tak dosiahla najlepší výsledok vo svojej kariére.

„Vo finále sme dosiahli výborné umiestnenie. Sme šťastné, že tvrdá práca stála za to. Dievčatá si užili finále, predviedli lepší výkon ako v semifinále, a tak sme všetci spokojní s predvedeným výkonom a aj výsledkom. Je to najlepší výsledok v tímovej zostave z majstrovstiev sveta,“ uviedla viceprezidentka plaveckej federácie Veronika Strapeková.

S výsledkom je spokojná aj Monika Thüringerová, trénerka reprezentácie. „Zostavu zašli čistejšie oproti semifinále, s nadšením, so sebavedomím a so 100 % koncentráciou. Je to pre ne obrovská skúsenosť byť vo finále, ktoré si užili a dokonca aj dokázali udržať 11 pozíciu. Som hrdá na celý tím, tento výsledok bude pre nás vysokou latkou do budúcich majstrovstiev sveta. Ďakujem a gratulujem celému realizačnému tímu a dievčatám, je to výsledok nás všetkých.“

Slovenky sa v Katare predstavia ešte v stredu v tímovej zostave, ktorú budú reprezentovať Chiara Dikyová s Leou Krajčovičovou. Súťaž tímov na svetovom šampionáte je poslednou olympijskou kvalifikáciou.

Prípravu absolvovali v Šamoríne a Bratislave. Ak chce družstvo postúpiť, musí sa zúčastniť na všetkých zostavách, za ktoré sa im spočítavajú body. Ide o akrobatickú zostavu, technický tím a voľnú zostavu.