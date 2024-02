Českého rapera už pustili z protidrogového liečenia. Odvykačka mi zachránila život, ale to najhoršie ma ešte len čaká

O skúsenostiach so závislosťou sa zveril aj v novej skladbe, fanúšikom odkazuje, že sa môžu tešiť na album.

Český raper Sensey, civilným menom Vojtěch Prell, šokoval fanúšikov, keď pred niekoľkými mesiacmi na Instagrame oznámil, že sa chystá dobrovoľne nastúpiť na protidrogovú liečbu. Raper, ktorý bol v minulosti aj na turnaji Clash of the Stars, priznal svoje problémy so závislosťou a liečbu započal na klinike so striktným režimom ešte v novembri 2023.

Podľa všetkého mal mať problém s kokaínom aj pervitínom. Hoci mnohí používatelia sociálnej siete boli skeptickí a neverili, že „odvykačku“ skutočne zvládne. Cez víkend však prekvapil nielen neprajníkov, ale aj fanúšikov, keď uviedol, že po troch mesiacoch liečbu úspešne absolvoval, píše Antiyoutuber.cz.

„Chcem poďakovať všetkým, ktorí boli od začiatku so mnou, a chcem poradiť tým, ktorí majú podobného démona ako ja, aby sa nebáli riešiť svoj problém,“ odkázal sledujúcim na Instagrame. Priznal, že aj keď má liečbu za sebou, najťažšie obdobie sa ešte len začína. Návratom do rapového sveta sa totiž vráti aj do prostredia drog, ktorým sa už chce vyvarovať.

Fanúšikom však prezradil, že mu liečba zachránila život. To, čo sa tam naučil a zažil, je vraj na nezaplatenie. Preto apeluje na všetkých, ktorí majú problémy so závislosťou, aby vyhľadali odbornú pomoc a aktívne ich riešili. Vďaka tomu sa stretol s priaznivou reakciou sledujúcich, ktorí mu prajú, aby sa mu podarilo ostať triezvym.

Fanúšikovia sa môžu tešiť na nový album

Sensey sa v rámci liečby venoval aj hudbe a už v decembri vydal novú skladbu. Odkazuje v nej na svoju partnerku a na to, ako mu pomohla v celom procese odvykania. Okrem nahrávky s názvom Infinity Love pripravuje raper aj nový album. „Je skoro hotový, už musíme urobiť len pár kozmetických zmien,“ objasnil.