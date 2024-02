Justin Bieber sa po dvoch rokoch prvýkrát objavil na pódiu. Prekvapil Toronto najväčšími hitmi kariéry ako Baby či Peaches

Spevák Justin Bieber prekvapil fanúšikov a vystúpil vo štvrtok večer v priestoroch History, ktoré sa nachádzajú v Toronte. Na pódiu zaspieval najväčšie hity, ktoré vydal počas svojej kariéry, ako napríklad Eenie Meenie, Baby, Snooze, Peaches či Hold On, informuje o tom portál Hypebeast.

